Pro Patria-Juventus U23 Serie C: Latte Lath punisce i bianconeri, continua l’altalena per Zauli

Pro Patria-Juventus: scontro diretto in ottica playoff, e a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Latte Lath – segnata in avvio primo tempo - è la formazione di Busto Arsizio che quindi si riscatta e rilancia in classifica. Juventus che calcia troppo poco in porta [...]