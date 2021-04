Pro Vercelli-Piacenza Serie C: la crisi dei Leoni è acclarata, gli emiliani dell’ex Scazzola si salvano con Cesarini e Lamesta

«Da qui in avanti ci aspettano sei finali e all’ambiente chiedo compattezza». Era il 22 marzo quando il direttore sportivo della Pro Vercelli Alex Casella pronunciava queste parole a margine della sconfitta in casa contro l’Alessandria, che poneva fine a un filotto di 15 risultati utili consecutivi. Vien da chiedersi, a un mese abbondante di distanza, quale fosse – esattamente – il pubblico a cui l’ex dirigente del Gozzano si rivolgesse, dal momento che allo stadio di gente – si sa – non ne entra e che, comunque, fino a quel momento, la Pro Vercelli aveva goduto dei favori di tutti, addetti ai lavori e, per l’appunto, sostenitori incollati giocoforza a televisori e smartphone. Evidentemente quello di Casella era un discorso «allo specchio». Si era probabilmente capito che il rigore fallito da Comi a Sesto San Giovanni avesse aperto come una piccola crepa al giocattolino di mister Francesco Modesto, destinata a squarciare tutto da lì al futuro alle porte. Dallo 0-0 alle porte di Milano, la Pro ha infatti conquistato la miseria di 3 punti in 5 partite: una vittoria (contro l’Albinoleffe), zero pareggi e 4 sconfitte, che l’hanno definitivamente allontanata dalla corsa al primo posto (a proposito, Como ufficialmente in Serie B dopo il 2-1 all’Alessandria nello scontro diretto di ieri pomeriggio) e fatta addirittura scivolare in quarta posizione. Esattamente come contro il Lecco (ma aggiungiamoci anche la gara di Livorno), la Pro Vercelli vista ieri pomeriggio al «Robbiano-Piola» contro il Piacenza ha fatto una pessima figura: squadra «sboffa», senza mordente e a tratti svogliata. Sistematicamente in ritardo nei contrasti, sulle seconde palle, senza idee e in condizioni fisiche precarie. Insomma, il peggior viatico d’approccio ai play off che cominceranno dopo il recupero contro il Pontedera di mercoledì 28 e l’ultima giornata contro la Carrarese di domenica 2 maggio. E, chissà partendo da quale posizione, verrebbe da pensare, visti i chiari di luna. Il Piacenza del grande ex Cristiano Scazzola passa 2-0 in via Massaua, con un gol per tempo, conquistando la matematica certezza di giocare anche l’anno prossimo in Serie B. Emiliani certamente più pimpanti e concentrati e traguardo meritato per l’allenatore di Borghetto Santo Spirito, subentrato lo scorso fine gennaio all’ex tecnico del Borgosesia Vincenzo Manzo. Biancorossi vittoriosi grazie a una rete per tempo, al cospetto di una Pro Vercelli che, nello specchio della porta, non andrà mai al tiro. Il 3-4-3 di Modesto non può più poggiare sulle basi di smalto e fisicità. E nemmeno su Leonardo Gatto e Simone Auriletto, «fermati in nottata da un virus intestinale – come riportato da una nota societaria – restando comunque negativi al tampone Covid-19». Ad ogni buon conto, davanti a Saro, spazio al terzetto difensivo composto da Hristov, Masi e Iezzi. A centrocampo agiscono Awua ed Emmanuello, mentre sulle fasce spazio a Clemente a destra e Della Morte sulla mancina. Là davanti Comi torna titolare, supportato da Rolando Eugio e Zerbin. Piacenza con il 3-5-2. Il portiere è Stucchi, mentre i difensori sono Simonetti, Battistini e Tafa. Le chiavi del centrocampo vengono affidate a Palma, supportato dalle mezze ali Corbari e Suljic. Laterali Pedone e Gonzi mentre, là davanti, ecco il tandem d’attacco Cesarini-De Respinis (che «purgò» i Leoni con una doppietta al «Piola» con la maglia della Pro Sesto nel girone di andata). Sembra essere la Pro Vercelli a partire con maggior decisione, ma è un fuoco di paglia: al 5′, Saro esce male e Pedone, a porta sguarnita, conclude alto. Lo stato di forma della Pro si riassume nei palloni sistematicamente sprecati da Zerbin, a cui non riesce più un dribbling, così come altra giocata di sorta. Così, il Piacenza passa in vantaggio al 27′: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Casarini colpisce di testa indisturbato sotto l’incrocio dei pali. E’ 0-1. Poco dopo, al 30′, Saro effettua un miracolo sulla conclusione a botta sicura di Gonzi, mentre la Pro ci prova dalla lunga distanza con Comi: Stucchi si allunga e devia i corner un pallone destinato, probabilmente, a colpire il palo. Nella ripresa, la Pro Vercelli tenta ancora dalla distanza con Emmanuello e con una conclusione a rimorchio di Della Morte su assist di Zerbin. Ma la porta resta una chimera. Non per Lamesta (ex Casale) il quale, ritrovatosi al 75′ a tu per tu con Saro, inspiegabilmente privo di marcature, deposita il pallone nell’angolino più lontano. Finisce 0-2. A questo punto per la Pro Vercelli non resta che sperare di invertire la rotta nelle ultime 2 partite di campionato. In casa Piacenza invece c’è la giusta esultanza per la fine di una stagione tribolata, che già nelle previsioni non doveva fare altro che permettere di tenere la categoria.

IL TABELLINO

Pro Vercelli-Piacenza 0-2

RETI: 27′ Cesarini (Pi), 30′ st Lamesta (Pi).

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro 6.5, Hristov 5, Masi 5, Iezzi 5, Clemente 4.5, Emmanuello 5 (33′ st Erradi 6), Awua 6, Della Morte 6, Zerbin 4 (33′ st Costantino 6), Comi 6, Rolando 5 (33′ st Romairone 5.5). A disp. Tintori, Scalia, Esposito, Merio, Carosso. All. Modesto 4.

PIACENZA (3-5-2): Stucchi 6, Simonetti 6.5, Battistini 6.5, Tafa 6.5, Pedone 6 (25′ st Martimbianco 6), Corbari 6 (13′ st Scorza 6), Palma 6.5, Suljic 6.5, Gonzi 6.5, De Respinis 6.5 (25′ st Lamesta 7), Cesarini 7 (34′ st Maio 6). A disp. Libertazzi, Miceli, Saputo, Babbi, Galazzi, Breganti, Visconti, Cannistrà. All. Scazzola 7.

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

ASSISTENTI: D’Apice di Castellammare di Stabia e Grasso di Acireale.

AMMONITI: Martimbianco (Pi), Pedone (Pi), Battistini (Pi), Iezzi (Pr), Masi (Pr).