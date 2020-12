Renate-Pistoiese Serie C: Possenti-Maistrello, le Pantere riprendono il passo

Un brivido in avvio e uno in nel finale. Nel mezzo, l'essenza di questo Renate capolista che con un filo di gas torna alla vittoria contro la Pistoiese, riprendendo la corsa dopo il beffardo pari isolano. Quando non brillano le solite stelle da copertina al Città di Meda ci [...]