Accademia Pavese-Sant’Angelo Eccellenza: poker d’assi rossonero, seconda vittoria consecutiva per i barasini di Domenicali

Il Sant’Angelo impone il proprio gioco e la maggiore esperienza per aver la meglio della giovane formazione di Balestra. I barasini colpiscono quattro volte dilagando nella ripresa portandosi a sei punti nel girone, frutto di due vittorie consecutive dopo quella di otto giorni fa con il Sancolombano. Rispetto alla gara precedente Domenicali, ancora fuori dal rettangolo di gioco per squalifica, effettua qualche cambio di formazione. Davanti torna Bertani per Cristofoli, dietro è una mini rivoluzione: Barulli e Marchese out dai convocati, al centro torna De Angeli a fianco di Ortolan, Marioli scala a destra e a sinistra spazio per il giovane Alpoli. Confermato Speziale da raccordo tra centrocampo e attacco dopo la convincente prova con i banini. Dall’altra parte Balestra deve fare i conti con la squalifica di Tambussi e delle assenze di Maggi e Di Gennaro, ma recupera Salcone e soprattutto Eugenio dal primo minuto dopo la buona mezz’ora nella sconfitta di Varzi.

Eterno Bertani. Pronti via è subito il capitano ospite con una discesa centrale a scaldare i guantoni di Migliari. Panigada scatta bene sul filo del fuorigioco ma la sua scivolata ad anticipare il portiere in uscita risulta alta sulla traversa. Nell’azione seguente i barasini sfondano sulla sinistra, la sfera arriva a Bertani che di sinistro non ha problemi a portare in vantaggio i rossoneri. La reazione dei padroni di casa ha la firma di Catania, che generoso si sbatte tra le maglie strette della difesa ospite arrivando al tiro dopo una progressione verso il centro dell’area ma la sfera finisce a lato. Sul finale di frazione Panigada si mangia un altro gol che di solito non sbaglia e Bertani anticipa i due fischi dell’arbitro con una conclusione da lontano che termina a fil di palo, per il sospiro di sollievo di Migliari e compagni.

Valanga rossonera. La ripresa parte con i ragazzi di Domenicali in controllo: punizione deliziosa di Lazzaro per Panigada, che manca l’impatto con la palla per pochi centimetri. Il pressing degli ospiti si fa corposo e infatti poco dopo c’è il raddoppio. Cicciu intercetta dal limite una respinta corta dopo un corner e calcia a giro sul secondo palo, vola Migliari ma stavolta Panigada insacca di testa scacciando gli incubi del primo tempo. L’Accademia è in balia dell’avversario e capitola ancora due minuti dopo. Speziale, dopo un dribbling secco, riesce a servire Vaglio, che approfitta di una scivolata a vuoto di Salcone per arrotondare il punteggio. Galli, appena entrato, fa partecipare alla festa del gol pure Cicciù consegnandogli una bella palla solo da spingere in rete. Cristofoli, un minuto dopo il suo ingresso, si esibisce in un controllo e tiro che impegna Migliari in una parata bassa. Generosa l’Accademia che a cinque minuti dalla fine recupera palla sulla trequarti, Catta appoggia per Bonelli che dal limite trova l’angolo per il gol del definitivo 1 a 4. Domenica prossima per Domenicali impegno al Chiesa contro il Città di Sangiuliano partito forte, ma che ora viene da due sconfitte consecutive e dal cambio della guida tecnica che non ha fornito col Varzi gli effetti sperati in settimana. Per i ragazzi di Balestra sconfitta pesante contro una squadra con ben altri obiettivi. La prossima partita sarà al Fortunati per un’altra sfida sulla carta proibitiva.

IL TABELLINO

Accademia Pavese-Sant’Angelo 1-4

RETI (0-4, 1-4): 20’ Bertani (S), 11’ st Panigada (S), 13’ st Vaglio (S), 23’ st Cicciu (S), 41’ st Bonelli (A).

ACCADEMIA PAVESE (4-4-2): Migliari 6.5, Salcone 5.5, Morici 5.5 (32’ st Airoldi sv), Brugni 5.5, Eugenio 7 (12’ st Petrillo sv), Mazzocca 6, Serafini 5.5 (12’ st Landi sv), Maione 6.5 (27’ st Bonelli 6.5), Catta 6.5, Catania 6.5, Oviahon 5.5 (5’ st Mori sv). A disp. Todesco, Balesini, Cornaghi, Cobucci. All. Balestra 6.

SANT’ANGELO (4-3-1-2): Alborghetti 6, Marioli 6.5, Alpoli 6 (32’ st Radaelli sv), Lazzaro 7, De Angeli 6 (30’ st Scietti sv), Ortolan 7, Vaglio 7 (35’ st Gomez sv), Cicciu 7, Bertani 7, Speziale 6.5 (20’ st Galli 6.5), Panigada 7 (27’ st Cristofoli sv). A disp Minerva, Terzoni, Raimondi, Vitaloni. All. Domenicali 7.

ARBITRO: Chindamo di Como 6.

ASSISTENTI: Fantaccione di Cinisello Balsamo e Adragna di Milano.

AMMONITI: Marioli (S), Salcone (A), Oviahon (A), Brugni (A), Scietti (S).

LE PAGELLE

ACCADEMIA PAVESE

Migliari 6.5 Non ha colpe sulle reti, qualche buon intervento lo fa vedere.

Salcone 5.5 Meglio nel primo tempo dove è attento in fase difensiva, cala come i compagni col passare dei minuti.

Morici 5.5 Dalla sua parte gli ospiti hanno vita facile, non la sua miglior partita. (32’ st Airoldi sv).

Brugni 5.5 Corre tanto ma è preso in mezzo sia da Lazzaro che da Cicciu, non semplice oggi.

Eugenio 7 Prima dell’infortunio tiene in piedi la difesa, troppo importante per Balestra. (12’ st Petrillo sv).

Mazzocca 6 Con Eugenio forma una coppia solida, uscito il compagno fatica di più nella ripresa.

Serafini 5.5 Prova a cambiare posizione diverse volte, ma non tiene palloni nella metà campo avversaria. (12’ st Landi sv).

Maione 6.5 Ottimo primo tempo, prova a cambiare gioco appena ne ha la possibilità.

27’ st Bonelli 6.5 Trova il gol inutile per la gara ma importante per il morale personale.

Catta 6.5 Qualche accelerazione la fa vedere, certo oggi non era facile tra i difensori ospiti.

Catania 6.5 Il capitano nel primo tempo fa vedere alcune giocate di qualità.

Oviahon 5.5 Da lui ci si aspetta di più, poche sgroppate che non preoccupano Alpoli. (5’ st Mori sv).

All. Balestra 6 La squadra deve maturare molto, i giovani avranno benefici da questo mini campionato in termini d’esperienza.

SANT’ANGELO

Alborghetti 6 Mai impegnato, tranquillo in uscita alta.

Marioli 6.5 Torna a destra, si limita a tenere la posizione senza difficoltà.

Alpoli 6 Non sbaglia, esegue il compito consegnato da Domenicali. (32’ st Radaelli sv).

Lazzaro 7 Solita prova solidissima per il mediano, certezza nel gioco rossonero.

De Angeli 6 Torna in campo dopo il problema avuto a Pavia, non fa fatica contro gli avanti dell’Accademia. (30’ st Scietti sv).

Ortolan 7 Ottima prova, pulito e a volte duro negli interventi, roccia.

Vaglio 7 Nel primo tempo qualche fallo di troppo, nel secondo fa uscire la qualità firmando il terzo gol. (35’ st Gomez sv).

Cicciu 7 E’ ovunque e a parte gli screzi con gli avversari è un giocatore indispensabile, chiude pure la contesa.

Bertani 7 Infinito, la sua esperienza fa la differenza; apre la scatola pavese dopo venti minuti facilitando la domenica ai compagni.

Speziale 6.5 Un assist e qualche giocata di spessore tra le linee.

20’ st Galli 6.5 Appena entrato trova l’assist per il quarto gol di Cicciu.

Panigada 7 Sembrava una domenica no dopo aver visto il primo tempo dove non ha finalizzato in diverse occasioni, nel secondo indirizza la sfida con il colpo di testa del raddoppio. (27’ st Cristofoli sv).

All. Domenicali 7 La squadra comincia a girare, la sconfitta di Pavia è stata solo un incidente iniziale di percorso.

LE INTERVISTE

Dopo il match Andrea Balestra, tecnico dell’ Accademia Pavese, analizza lucidamente il momento dei suoi ragazzi: «Non c’ è stata partita, abbiamo perso meritatamente contro una squadra superiore. Non ci piace soccombere così, c’è stata negatività, mancanza di coraggio; so benissimo che in una squadra giovane queste cose succedono ma dobbiamo lavorare per ripartire». Ai nostri microfoni si presenta dall’altra parte il vice allenatore del Sant’Angelo Improta: «Volevamo vincere a tutti i costi, siamo partiti forte con un pressing molto alto. Dopo aver sbloccato il risultato è stato tutto più facile anche se soprattutto nel primo tempo potevamo finalizzare meglio. Stiamo lavorando per recuperare terreno sulle squadre che ci sono davanti».