AIA Sesto San Giovanni, al via il nuovo corso arbitri!

Se l’inizio delle nuova stagione sportiva è ormai passato da diverse settimane, per la sezione AIA di Sesto San Giovanni è tempo di pensare al corso arbitri. Come ogni anno la sezione arbitri sestese si appresta a reclutare e formare gli arbitri del domani: attraverso un corso completamente gratuito della durata di due mesi circa, dopo aver superato un esame, si potrà entrare ufficialmente a far parte di una grande famiglia quale è l’AIA.

Il corso è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 35, i quali avranno come istruttore una figura di spicco sia della sezione di Sesto che dell’intero movimento arbitrale italiano: Alfredo Balconi. Ex arbitro internazionale di Beach Soccer ed attuale componente del Settore Tecnico della medesima attività, Alfredo Balconi avrà il compito di trasmettere ai giovani ragazzi alle prime armi tutta la sua competenza ed esperienza.

La Sezione di Sesto San Giovanni, da poco trasferitasi nel comune di Cinisello Balsamo, è una realtà in continua crescita nel panorama arbitrale della Lombardia. Nata tra due mostri sacri quali la Sezione di Milano e quella di Monza, la sezione sestese, attraverso la grande competenza dell’intero CDS ed al grande lavoro degli ultimi anni, si sta ritagliando un ruolo importante all’interno dell’intero mondo arbitrale. L’attuale organico conta la presenza di ben 172 associati: un numero storico per la sezione sestese, ma anche un numero destinato a crescere in futuro.

Il semaforo verde che decreterà l’inizio ufficiale del corso arbitri si accenderà il prossimo 7 ottobre presso i nuovissimi locali ubicati in Via XXV Aprile 3 a Cinisello Balsamo. Se il calcio è la tua passione e sei pronto a metterti in gioco e ad entrare all’interno di una grande famiglia quale la sezione di Sesto, è la tua occasione!

Per ulteriori info e chiarimenti riguardo il corso arbitri ti basta contattare la segreteria della sezione al seguente numero: 02.2428843. Potete anche contattare direttamente il responsabile del corso arbitri al seguente numero: 331.2877287; ulteriore contatto è l’indirizzo mail sezionale: sestosangiovanni@aia-figc.it.

