Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, è cominciata la stagione del Verbano del tecnico Costanzo Celestini, tornato a Besozzo dopo l’esperienza in Interregionale con il Sestri Levante. Il raduno, avvenuto al centro sportivo “Marvelli”, è stata anche l’occasione per la società guidata da Pietro Barbarito di presentare ufficialmente la squadra che militerà nel campionato di Eccellenza. Un gruppo che, come ormai tradizione dei rossoneri, punterà tanto sulla linea verde. Negli ultimi anni la politica del presidente Barbarito ha dato grandi risultati, coniugando l’aspetto gestionale ai risultati. Nella passata stagione, poi, è arrivato anche il riconoscimento della LND con il primato nella classifica del “Premio Giovani“.

Quest’anno, come di consueto, si partirà per essere protagonisti, con il presidente Barbarito pronto a scommettere: «Faremo meglio del quarto posto dell’anno scorso. Abbiamo giovani di assoluto valore, pronti ad applicarsi che vanno a duecento all’ora. Poi c’è un allenatore come Celestini che è un valore aggiunto». Rispetto all’ultima stagione mancheranno giocatori quali Spadavecchia, Micheli e Vezzi, tutti approdati alla Varesina ma chi è chiamato a sostituirli ha tutte le carte in regola per fare altrettanto bene. «Sono arrivati giocatori che, seppur giovani, hanno alle spalle stagioni di Eccellenza o Serie D. La Varesina ha preso alcuni i migliori? Chissà, magari li battiamo anche quest’anno…».

LA ROSA DEL VERBANO

Portieri: Francesco Berton (’98), Daniele Menegon (’91, Uboldese), Marco Ruzzoni (’02).

Difensori: Samuel Conti (’01, Varese), Mirko Crociati (’96, Ciserano), Gabriele Gecchele (’99), Arnoldo Gomez Gonzales (’00), Mattia Raccuglia (’01, Caronnese), Davide Santagostino (’00), Stefano Scurati (’97).

Centrocampisti: Matteo Cannizzaro (’98, Busto 81), Manuel De Maddalena (’99), Luca Del Santo (’97), Matteo Galli (’00), Luca Malvestio (’97), Nicolò Oldrini (’97), Luca Sana (’01, Pro Patria).

Attaccanti: Axel Caldirola (’98), Mario Dervishi (’99, Biellese), Alessandro Doria (’97, Arconatese/Pavia), Thomas Leonardi (’00), Fabio Togni (’00).

Allenatore: Costanzo Celestini.

