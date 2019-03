Al via la Women Sport Week: Milano metterà l’abito rosa per lo sport femminile

Giovedì mattina è stata presentata a Palazzo Marino la Women Sport Festival, un’iniziativa organizzata da Marco Pennati – presidente del Milan Ladies – assieme al suo staff. L’evento, che si svolgerà settimana prossima, lunedì-martedì-mercoledì, sarà all’insegna dello sport in rosa in tutti suoi aspetti, ovviamente non solo il calcio. Oltre alla dimostrazione di varie discipline come ad esempio il football americano, all’evento saranno presenti anche molte atlete che hanno portato nel mondo lo sport italiano, che racconteranno le loro esperienze e dialogheranno con il pubblico presente. Per i calciofili l’appuntamento probabilmente più interessante, che il palinsesto offre, si terrà martedì sera all’Arena Civica, dove verrà affrontato come tema di dibattito la comunicazione nel mondo calcistico femminile. A margine della conferenza, decisamente interessante per il movimento calcistico femminile, è stata la presentazione del progetto voluto dal delegato di Milano Luigi Dubini. Infatti ha presentato l’idea di un torneo dedicato esclusivamente alle squadre femminili milanesi – con la possibilità anche di far partecipare qualche squadra femminile della delegazione di Monza. Al momento, stando alle parole del delegato, su questa iniziativa è ancora tutto in via di definizione, ma di sicuro c’è che il torneo si svolgerà al Breda di Sesto San Giovanni l’8 giugno dalle 14.30 alle 18.30 e sarà riservato a tutte le categorie, dalle Pulcine fino alla Juniores.

