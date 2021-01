AlbinoGandino Under 15: a tu per tu con Davide Mologni, giovane mediano rossoverde

L'AlbinoGandino ha ottenuto al promozione nella categoria regionale nella scorsa stagione grazie alla squadra 2005 (attuali Under 16), vincendo il campionato provinciale, davanti al Rovetta. In quella squadra uno dei protagonisti assoluti è stato Davide Mologni, centrocampista che garantisce qualità in mezzo al campo grazie all'ottima visione di gioco. [...]