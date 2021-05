Alcione-Sant’Angelo Eccellenza: partita rinviata per covid a data da destinarsi

Il covid colpisce anche il girone B, che fino ad oggi non aveva ancora subito alcun rinvio. Questo il comunicato apparso sulla pagina facebook dei barasini: «A.S.D. Sant’ Angelo 1907 rende noto che la partita contro la Alcione Milano è rinviata a data da destinarsi a causa del riscontro di casi di positività al Covid-19 all’ interno del gruppo squadra della compagine milanese. La società comunicherà in seguito la data del recupero del match in programma per la 6° giornata del campionato di Eccellenza 2021».

