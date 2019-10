Parlare di sfida decisiva in questo momento della stagione è forse azzardato e prematuro, ma quel che è certo è che al “Silvio Tracco” domenica mattina si decide buona parte di campionato. Quando si parla di Aldini e Accademia Inter salta in mente la gloriosa storia di due delle squadre più forti di Milano, il cui destino ha voluto che si affrontassero, ancora una volta, in un palcoscenico importantissimo. Due realtà tanto diverse quanto simili, a braccetto in vetta al Girone A da ormai sei giornate. Un percorso pressoché perfetto sia quello dei nerazzurri che quello dei biancorossoblù, caratterizzato da sei vittorie in altrettante partite con statistiche mostruose. Se la squadra di Gazzola può vantare la miglior difesa in assoluto in tutte le categorie Regionali con addirittura zero gol subiti, i ragazzi di Russo non sono da meno con solamente una rete subita all’attivo.

Per l’Aldini la super sfida con l’Accademia rappresenta il primo appuntamento veramente impegnativo del campionato, al quale i ragazzi di Russo arrivano al meglio, soprattutto sotto l’aspetto fisico: «I ragazzi questa settimana si sono allenati molto bene e li vedo molto in forma. Oltretutto abbiamo inserito in rosa due giocatori importanti che già domenica potranno aiutarci a partita in corso», ha dichiarato Russo. La settimana di avvicinamento a questo big match è sempre particolare e richiede un lavoro particolare del tecnico, soprattutto sotto l’aspetto mentale: elemento spesso decisivo quanto la tecnica e la tattica. Riguardo la preparazione psicologica al match, Russo ammette di aver lavorato sotto questo aspetto: «La sfida di domenica è uno scontro al vertice, dunque non è una partita come le altre. Penso infatti che l’approccio sia mio che dei ragazzi sarà diverso dal solito, con la pressione che giocherà un ruolo importante. Sono sicuro che ce la giocheremo, e se riusciamo a mettere in campo la giusta intensità possiamo fare il risultato», ha commentato il tecnico.

Con la sfida all’Accademia di domenica, l’Aldini inizierà un ciclo di partite sicuramente decisive in ottica campionato, contro avversari di livello contro i quali avrà doppia importanza fare risultato.

Sponda nerazzurra, la settimana di avvicinamento alla super sfida è sicuramente addolcita in virtù della doppietta di vittorie maturate nelle ultime due settimane contro due candidate al titolo: Solbiatese e Varesina. Due prove di forza e carattere per la squadra di Gazzola che, oltre ad arrivare a punteggio pieno al derby milanese, si sta rivelando una vera squadra da record, grazie soprattutto al proprio grande reparto difensivo. Gazzola può infatti contare su un reparto arretrato di grande talento e intensità, capace di tenere la propria porta inviolata nelle prime sei giornate: un’impresa riuscita a nessun altro in Lombardia.

AI nostri microfoni prima del big match Cristiano Gazzola non ha dubbi: «Domenica non sarà fondamentale in ottica campionato. Quello che voglio vedere da parte dei miei ragazzi è la prestazione e l’atteggiamento giusto, tutti ingredienti che pagano alla lunga». Il tecnico nerazzurro ha le idee chiarissime su come approcciare la gara, conscio delle grandi qualità dei suoi ragazzi ma anche degli avversari: «Affrontare l’Aldini non è mai semplice, sono una grande squadra guidata da un tecnico bravo e preparato. Tuttavia noi dobbiamo divertirci e giocare con la testa libera da ogni pressione, se giocheremo come sappiamo fare possiamo arrivare davvero lontano», ha commentato l’allenatore dell’Accademia.

Gli ingredienti per divertirci ci sono tutti, così come la consapevolezza di assistere ad una grande partita dal punto di vista tecnico.

