Atletico Castegnato-Prevalle Eccellenza: Vigani e Coly ribaltando in 8′ i biancorossi, passati avanti con Beccalossi

Il Castegnato passa in rimonta 2-1 contro il Prevalle per le reti di Vigani e Coly, vanificando così il primo vantaggio di Beccalossi e l’ottimo primo tempo degli ospiti. È stato un match divertente ed intenso quello fra Atletico e Prevalle, il classico match dai due volti. Il primo è stato quello che ha visto gli ospiti guadagnare campo, impostare la manovra e schiacciare il Castegnato nella propria metà campo, rischiando – è vero – qualche ripartenza locale ma comunque mantenendo sempre il pallino del gioco. Un gioco sfociato addirittura nel vantaggio verso la mezz’ora, con un gran inserimento di Beccalossi. Il tutto sembrava portare al colpaccio biancorosso, sennonché già verso la fine di fazione (col pari di Vigani) e poi ad inizio ripresa, con il definitivo sorpasso ad opera di Coly, è emerso il secondo volto della sfida. Quello con tanto Castegnato e poco Prevalle, quello dove è emersa la maggior fame dei ragazzi di Tignosini, adesso ancora lì, a 2 punti dalla vetta e con ancora 3 partite da giocare. Queste, saranno tre gare decisive per Sinigaglia e soci, contro Valcalepio, Lemine Almenno e soprattutto mercoledì contro la Zingonia Verdellino, quando si deciderà il campionato.

Nel nome di Chini. Vittoria fondamentale, maturata proprio nell’ultimo derby bresciano in una delle sfide cruciali del campionato: ormai, a questo punto della stagione, anche solo un punto può costare il titolo. Una vittoria dedicata non solo ai tanti supporter che non hanno mai smesso con cori e fumogeni di sostenere la squadra nel momento del bisogno, meritandosi al termine la doverosa corsa sotto la curva, ma soprattuto dedicata al portiere Jacopo Chini classe 2001, rimasto coinvolto in settimana in un brutto infortunio e ormai fuori per la parte restante di stagione. Al suo posto Barresi autore di un’ottima prova, con Veron a centrocampo a fare gioco e il solito tridente offensivo composto da Valente, Marrazzo e Sinigaglia. Per non dimenticare Rusconi e Coly, gli assi nella manica. Questa la formazione (4-3-1-2) scelta da Tignosini per fronteggiare i biancorossi, la quale nel primo tempo ha lasciato molto sfogare il Prevalle per puntare tutto sulle ripartenze in velocità. Qualcuna è andata a buon fine, ma staremmo parlando in un altro match se non fosse stato per le due reti arrivate su palla inattiva e su cross, firmate da Vigani e Coly (nella ripresa). Il primo, nel momento migliore del Prevalle, ha trovato il pari al tramonto della prima frazione incornando nella mischia l’angolo al bacio di Rusconi. Il secondo invece confeziona la vittoria nella ripresa, spendendo alle spalle di Benedetti il perfetto invito della destra di Sinigaglia, bravissimo nel pennellare sulla testa del compagno un cioccolatino solo da sospingere in rete. Grosso modo è tutta qui la partita del Castegnato, bravo nel contenere la sfuriata nella prima parte e a passare nella ripresa, gestendo al meglio il vantaggio fino allo scadere anche con un pizzico di mestiere. Buonissima la prova di Rusconi, vicino al gol con un tiro dalla distanza e subito tra i migliori dall’avvio. Anche Coly sale in cattedra (e in cielo) nella ripresa in più d’un occasione, mentre stavolta Valente non era al meglio della condizione. Ora sotto con la Zingonia mercoledì.

Un senso. Trovare un senso al tracollo del Prevalle non è facile, perché la prima e più probabile risposta (un calo atletico) non è sufficientemente esauriente. Allora forse, questa sconfitta un senso non ce l’ha, o forse è un discordo motivazionale come ha cercato di razionalizzare Nicolini. Perché per passare da un tempo perfetto ad uno totalmente errato ce ne passa. Nella ripresa l’horror vacui, solo Benedetti può forse salvarsi tra i pali. Il resto no. Eppure il primo tempo è stato quasi perfetto, con il vantaggio intorno alla mezz’ora ad opera di Beccalossi (gran stacco di testa e soprattuto gran taglio centrale per intercettare il cross di Roma dalla sinistra), il buon lavoro di Buco e Crivella (vicino al gol in apertura) e in generale un buon piglio con Fusar Bassini in mezzo e lo stoico Kamalu dietro. Peccato per la disattenzione su palla inattiva che ha portato al pareggio, e in generale per la scarsa tenuta mentale evidenziata nella seconda parte. Su questi aspetti dovrà lavorare il tecnico, anche perché ora, al Prevalle, rimangono 2 gare per salvare la stagione e l’orgoglio, e dare – perché no? – una spinta alle bresciane per il salto di categoria: questo sì, un senso ce l’ha.

IL TABELLINO

ATL.CASTEGNATO-PREVALLE 2-1

RETI (0-1, 2-1): 27’ pt Beccalossi (P), 41’ Vigani (C), 4’ st Coly (C).

CASTEGNATO (4-3-1-2): Barresi, Cavagnis, Rossetti, Veron, Vigani, Ghidini (47’ st Taylor sv), Rusconi, Coly, Marrazzo (41’ st Tettamanti sv), Sinigaglia (29’ st Piantoni sv), Valente (11’ st Zagari sv). A disp. Carrara, Marcanedelli, Zanotti, Gaye, Capelli. All. Stefano Tignosini.

PREVALLE (3-5-2): Benedetti, Stefanescu (3’ st Oneal 6), Roma, Crivella (19’ st Prandini sv), Kamalu, Stankovic, Beccalossi (30’ st Vernuccio sv), Fusar Bassini, Bignotti, Buco (37’ st Caldara sv), Vigani (19’ st Guariniello sv). A disp. Belotti, Gestra, Taccolini, Serafini. All. Aldo Nicolini.

ARBITRO: Lorenzo Garbo di Monza 6.5.

ASSISTENTI: Damato (Milano), Roucco (Brescia).

AMMONITI: 25’ st Roma (P), 33’ st Vigani (Atl.), 41’ st Prandini (P), 44’ st Marrazzo (Atl.) già sostituito aizza il pubblico, 45’ st all. Tignosini (Atl.).

LE PAGELLE

ATLETICO CASTEGNATO

Barresi 6 Non sembra sicurissimo sulle prese almeno inizialmente, ma cresce alla distanza una volta presa confidenza con la gara (non era facile sostituire Chini); bene su Vigani di piede e in altre occasioni in corso d’opera.

Cavagnis 6 È una delle quote in campo e all’inizio paga un po’ la sfuriata del Prevalle e un difetto di personalità, poi cresce alla distanza.

Rossetti 6 Buono il lavoro offensivo, nel primo tempo scarica da fuori non trovando fortuna; attento a contenere dalla sua parte Beccalossi, ma deve essere più preciso negli stop.

Veron 6 Si vede poco, non sembra al meglio anche se in mezzo fare gioco è dura: subisce la mediano ospite e si limita a giocare nella maniera più semplice possibile: limita il superfluo, cercando di dare ordine.

Vigani 7 La squadra non stava girando al meglio nella prima frazione ma, con una precisa incornata, alimenta le speranze dei viola portandoli al pari. Dà il la alla rimonta.

Ghidini 6 Non sembra in giornata di grazia ma quantomeno ci mette un grande apporto atletico che va a togliere tanti grattacapi. Può ritenersi soddisfatto al termine, buoni tentativi dalla distanza.

Rusconi 7 Subito pimpante fin dalle battute iniziali, recupera bene qualche palla in fase di non possesso e poi alimenta con efficacia la manovra offensiva: bene anche il cross del pari, sul pezzo e uno dei migliori in campo.

Coly 7 Non lucidissimo nel mezzo, a volte mette in difficoltà i compagni con palle non semplicissime. Poi però nella ripresa fa valere la sua fisicità e il suo gioco aereo in avanti e incorna in rete il 2-1: indomito, di testa fa paura.

Marrazzo 5.5 Sempre ponderato il suo gioco offensivo, un concentrato di tecnica ed esperienza, peccato non gli capitano grandi occasioni. Bene il fraseggio con i compagni.

Sinigaglia 6.5 Un po’ sottotono per tutta la prima frazione, si accende ad intermittenza ma l’andamento della gara non lo aiuta. Ci si aspetta di più da lui e infatti ad inizio ripresa la mette sulla testa di Coly per il vantaggio del Castegnato. Sornione e immarcescibile.

Valente 5.5 Il re dei bomber parte subito bene, mettendo dentro una buona palla in avvio. Dalla sua parte è difficile da contenere la sua velocità, ma alla distanza cala e quando la lavagna indica il suo numero esce un po’ a malincuore. Qualche noia in settimana.

All. Stefano Tignosini 6.5 Solita squadra votata al contropiede, vuole sfruttare la velocità dei suoi avanti. Non benissimo a centrocampo nella prima parte, dove subisce un po’ il gioco degli avversari anche se dichiara fosse tutto studiato a tavolino. Nella riapre invece la vince anche grazie al vistoso calo del Prevalle: bene così in ottica campionato.

PREVALLE

Benedetti 6.5 Buone le smanacciate a pugni chiusi, inizia con qualche brivido ma poi cresce alla distanza e su Ghidini ci mette ancora i pugni salvifici. Sui gol ha grandi responsabilità.

Stefanescu 5.5 Dotato di un buon tiro, quando riesce a farlo partire può risultare devastante, peccato non sempre riesca a bombardare la porta avversaria.

3’ st Oneal 6 Buon impatto sul match.

Roma 6 Ogni tanto prova la percussione centrale e nella prima parte crea anche qualche bella cosa. Dà migliorare la continuità, ma ottimo il cross del primo vantaggio.

Crivella 5.5 Buon primo tempo, nel secondo accusa un po’ l’andamento dei suoi e cala fino all’inevitabile sostituzione. Luci e ombre.

Kamalu 6.5 Tra i più propositivi dietro, contrasta bene e vince numerosi duelli: non teme il super attacco viola e quasi sempre ha la meglio.

Stankovic 6.5 Attento e concentrato a non concedersi distrazioni, fa una discreta gara. Gli avversari non erano male e per lunghi tratti incide, soprattuto nella prima parte.

Beccalossi 7 Buon lavoro in copertura, cerca sempre di chiudere tutte le linee di passaggio verso Marrazzo. Si sacrifica e poi trova il vantaggio con un gran tempismo e un grande stacco: meglio di così?

Fusar Bassini 5.5 Nel mezzo dà ordine e geometrie, cerca la precisione nel passaggio e talvolta la finezza, come quando prova a chiudere un triangolo di tacco: nella ripresa invece cala vistosamente perdendo numerosi palloni.

Bignotti 5.5 Si abbassa troppo sulla linea dei centrocampisti quando con 5 uomini nel mezzo dovrebbe attaccare di più la profondità. I compagni non lo assistono a dovere e lo costringono a svariare.

Buco 5.5 Costruisce dalle fondamenta e ha il compito di impostare la manovra ma non è sempre facile se gli esterni rimangono bassi. Il primo tempo va, poi rimane lì, in attesa di vedere che cosa succede là davanti.

Vigani 6.5 Fa salire la squadra prendendosi falli intelligente là davanti, non è facile destreggiarsi tra le maglie della difesa viola ma lui è quello che desta più pericolosità nei difensori del Castegnato.

All. Aldo Nicolini 5.5 Mette dentro una formazione convincente ma l’incantesimo dura solo un tempo, poi la squadra nel secondo non riesce ad arginare la reazione avversaria. Peccato, l’aveva preparata discretamente.

ARBITRO: Lorenzo Garbo di Monza 6.5 Sempre vicino all’azione, non sventola mai dei cartellini a caso, riuscendo comunque a mantenere le redini della gara, grazie anche ad un buon dialogo in campo. Non cade nella trappola dei penalty e quando al 35’ Marrazzo cade in area di mestiere, lo invita rialzarsi.

LE INTERVISTE

STEFANO TIGNOSINI, ALLENATORE ATL.CASTEGNATO:

L’aveva preparata sul contropiede,il tecnico Tignosini, sapendo che quella poteva essere la carta giusta per scardinare le architetture difensive del Prevalle. Al termine del match, così il tecnico viola ha analizzato la gara: «Sapevamo che loro partono dal basso, cercando di tirarti fuori: così abbiamo scelto di aspettarli e subire il loro gioco, per poi ripartine negli spazi aperti. Nel primo tempo l’abbiamo fatto benissimo, loro avevano il pallino del gioco ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi, anche se non siamo riusciti a sfruttarle, andando sotto. La squadra però ha fatto un lavoro incredibile, facendo chilometri e chilometri, dai 3 davanti al resto del gruppo». Una vittoria basata sul sacrifico, sulla voglia di rimanere ancora aggrappati al campionato, di mettersi alla finestra e stare a guardare che succederà d’ora in avanti. Ancora Tignosini: «Sapevamo saremmo andati in difficoltà, ma anche di poter far male al momento giusto. Abbiamo dimostrato di essere forti, di essere una squadra, quindi sono contento del risultato perché ci ha regalato un finale interessante, proprio come piace a noi». Il tecnico ha speso anche parole per ringraziare personalmente i suoi, dicendo : «Non c’è stato un giocatore che abbia giocato sottotono, dai giovani, al portiere che era all’esordio, ai due centrali che sono stati incredibili incredibili, a Rusconi e Ghidini che hanno fatto i chilometri, a Veron che ha cercato di dare equilibrio e non era facile. Abbiamo avuto propensione al sacrificio, con la voglia di arrivare al risultato, è stato un piacere vederli giocare ed è un peccato rimangano solo tre partite. Valente? L’ho tolto sul 2-1 perché in settimana ha avuto un problema ed era a corto di benzina, ho visto che non attaccava più la profondità come prima». Il tecnico quindi rimane entusiasta della prestazione e non perde occasione per ringraziare i ragazzi che gli stanno dando così tante soddisfazioni alla sua prima esperienza da tecnico. L’ultima parola è per il veterano Sinigaglia, considerato dal tecnico un esempio di professionalità. Tignosini: «La domenica si vede solo la metà di quello che è Sinigaglia, al martedì è il primo che arriva al campo, si cura, tira il gruppo, vuole giocare fino alla fine la partitella. Insomma, un esempio per tutti, davanti a giocatori così non posso far altro che sedermi in panchina e godermi le loro prestazioni».

ALDO NICOLINI, ALLENATORE PREVALLE

Mastica amaro, amarissimo l’allenatore Nicolini per come sono andate le cose. La sua squadra nel primo tempo sembrava poter fare il colpo grosso, salvo poi sgonfiarsi inaspettatamente nella ripresa e lasciare la vittoria ai rivali. Questo calo è il cruccio finale del tecnico, che al termine del match non ha nascosto la sua delusione, affermando: «Abbiamo fatto una buonissima gara nel primo tempo, nel secondo un po’ meno anche perché si è giocato veramente poco: chiaramente loro puntavano anche su quello. Purtroppo usciamo con una sconfitta, nonostante abbiamo calciato in porta parecchie volte, anche se addosso al portiere. La squadra ha creato molto soprattutto nel primo tempo, i gol subiti invece sono stati un po’ così. Loro hanno calciato poco in porta». L’aspetto psicologico, a detta del tecnico, potrebbe essere il fattore dirimente la disputa sul calo nella seconda frazione. Questo il passaggio: « Il calo nella ripresa? Non un discorso atletico, loro giocano per una classifica importante, per cui – anche se non dovrebbe mai accadere – ovviamente inconsapevolmente il fattore motivazionale potrebbe aver influito sul rendimento della nostra ripresa. Dobbiamo lavorare molto, anche su questo». Una sconfitta che brucia parecchio, perché lascia il Prevalle a zero nel computo vittorie nei derby bresciani. Ancora il tecnico: «Il verdetto del campo bisogna sempre accertarlo, noi accettiamo il risultato ma con rammarico perché nel primo tempo abbiamo giocato solo noi. Questo mi innervosisce parecchio visto il risultato finale». Rimangono al Prevalle Zingonia e Leon, la squadra quindi potrebbe essere l’ago della bilancia di questo finale al cardiopalma; questa l’appunto finale del tecnico: «Noi dobbiamo giocarci queste partite per giocarci la credibilità, andare in campo a perdere non piace a nessuno, tanto meno a me».