Aurora Seriate Under 19: l’odierno concetto di calcio posizionale spiegato dal tecnico rossoblù Pietro Aceti

In Coppa Lombardia l'Aurora Seriate Under 19, allenata da Pietro Aceti, aveva battuto per 3-1 il Rovetta grazie alla rete di Riccardo Vezzoli, e alla doppietta dell'attaccante Andrea Guidetti. I rossoblù avevano esordito nella lontana prima di campionato della stagione con una roboante vittoria in trasferta, battendo per 10-0 il [...]