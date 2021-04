Ausonia, parola a Di Marco: «La società è una realtà davvero solida. Futuro? Ancora un’incognita»

Claudio Di Marco è in casa neroverde da ben tre anni. Anni difficili, interrotti ingiustamente dalla pandemia, in cui ha seguito sia i 2003 che i 2004. Quest'ultimi in prima persona, sono ragazzi con cui ha stretto un legame e a cui si è davvero affezionato. Ma il tecnico [...]