Barona Sporting 1971 Under 14: Il tecnico Vincenzo Sellitri vuole fantasia e iniziativa dalle sue squadre

Il mestiere dell'allenatore è un mestiere delicato. Come un direttore d'orchestra, il "mister" deve tener conto di tutti gli strumenti della sua orchestra e non solo, deve elaborare uno spartito che possa coordinare al meglio tutte le melodie e far diventare il gruppo, di musicisti o di calciatori a [...]