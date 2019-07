È arrivata l’ufficialità per quel che riguarda il nuovo tecnico dell’Under 19 del Lissone. La società saluta Daniele Sala e, finalmente, annuncia il tanto attesto volto nuovo. Dopo una serie di colloqui la squadra verrà affidata a Giuseppe Pelosi, ex tecnico dell’Under 19 del Brugherio. L’allenatore ha chiuso la stagione nel Regionale “B” al terzo posto con 60 punti realizzati. Un buonissimo biglietto da visita per guidare una squadra che se la dovrà vedere in ambito Regionale “A” nella prossima annata. Pelosi saluta così il Brugherio dopo due anni alla guida dell’Under 19 e si prepara così ad una nuova ed entusiasmante avventura.

Per quanto riguarda il Lissone, un altro tassello si aggiunge quindi ad una società che sta lavorando benissimo nel corso di quest’estate. Si preannuncia un’annata rovente, con l’obiettivo chiaro di alzare al massimo l’asticella.

