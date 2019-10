BresciaOggi: ecco il sorteggio dei sedicesimi

Bresciaoggi sorteggi – Dopo la fase a gironi, usciti finalmente i programmi dei sedicesimi di finale delle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi: le gare si disputeranno tutte fra il 5 e il 7 novembre. Nella Juniores, grande attesa per lo scontro fra Darfo Boario e Cellatica. Vedremo se i neroverdi di Berlinghieri riusciranno a passare il turno battendo i campioni in carica. Nella categoria Allievi fari puntati su Sporting Club Rezzato – Ciliverghe ed Erbusco Franciacorta – Real Leno. Nei Giovanissimi, invece, occhio al derby fra Carpenedolo e Voluntas Montichiari. Ancora in corsa la Verolese, campione in carica 2019.

JUNIORES:

Martedì 5 novembre 2019

Castiglione-Gussago

Benaco Salò – Lumezzane Vgz

Borgosatollo – San Pancrazio

Flero – San Michele

Virtus Aurora Travagliato – Prevalle

Botticino – Vobarno

Valtrompia – Vighenzi

Virtus Manerbio – Cazzagobornato

Paratico – Ospitaletto

Nuova Valsabbia – Gavardo

Passirano Camignone – Ghedi

Verolese – Castenedolese

Urago Mella – Sporting Desenzano

Bedizzolese – Ome

Darfo Boario – Cellatica

Lodrino – Orceana

ALLIEVI:

Mercoledì 6 novembre 2019

Erbusco Franciacorta – Real Leno

Gussago – Verolese

Nuova Valsabbia – Franciacorta

San Michele – Cellatica

Valtenesi – Uso United

Orceana – Pavoniana Gymnasium

Academy Castenedolese – Voluntas Montichiari

Sporting Club Rezzato – Ciliverghe

Calvina – Breno

Botticino – Lumezzane Vgz

Urago Mella – Vighenzi

Toscolano Maderno – Mario Rigamonti

Cazzagobornato – Sporting Desenzano

Valtrompia – Ghedi

Virtus Aurora Travagliato – Gavardo

Ome – Virtus Manerbio

GIOVANISSIMI:

Giovedì 7 novembre 2019

Urago Mella – Ciliverghe

Atletico Carpenedolo – Voluntas Montichiari

Passirano Camignone – Cellatica

Academy Castenedolese – Verolese

Concesio – Lumezzane Vgz

Montorfano Rovato – Villa Nuova

Azzurra Calvina – Orceana

San Michele – Flero

Uso United – Mario Rigamonti

Chiari – Franciacorta

Roncadelle – Pavoniana Gymnasium

Virtus Aurora Travagliato – Breno

San Pancrazio – Alta Valsabbia

Valtrompia – Cologne

Gussago – Ghedi

Gavardo – Sporting Desenzano

