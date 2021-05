Calolziocorte Under 19, il tecnico Pelucchi si racconta tra le incertezze sulla ripresa e l’amore per il settore giovanile

Allenatore poliedrico e intraprendente, amante del pressing e con la passione per il settore giovanile. Lui è Pelucchi Domenico, allenatore della Juniores del Calolziocorte che dopo un anno travagliato ha deciso di smettere almeno per il momento in attesa di una ripresa definitiva delle attività. Quest’anno di Under 19 [...]