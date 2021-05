Casatese, le prime mosse di Giacomo Lunare: confermati Walter Borghi e Alessandro Recchia

La Casatese, società in forte espansione, con le conferme degli allenatori più esperti ed affidabili sulle panchine di Under 17 e Under 19, effettua il primo passo verso la formazione di squadre che possano puntare alle parti alte della classifica in tutte le categorie del settore giovanile. La novità [...]