Castanese-Base 96 Eccellenza: il palo ribalza Greco, la zuccata di Deri regala i tre punti a Mangiacotti

La settimana di riposo non toglie smalto alla Base 96, che al ritorno in campo colleziona la seconda vittoria consecutiva per 1-0. Dopo l’inaspettato successo all’esordio con la Brianza Olginatese, anche in casa della Castanese i neroverdi giocano un’altra battaglia che li vede uscire vincitori dal rettangolo di gioco. Un copione uguale a quello della sfida contro i bianconeri, anche per il marcatore decisivo: Massimiliano Deri. È sua la zuccata che spezza gli equilibri di un primo tempo prettamente di marca neroverde, meno precisi sotto porta degli avversari. La chiave di volta dei padroni di casa è lo svariare del tridente offensivo, che manda spesso in difficoltà la retroguardia della Base 96, salvata quando serve dai guantoni di Citterio e dal palo, che nelle prime battute della ripresa rimbalza la conclusione vincente di Greco. Il vantaggio dei ragazzi di Mangiacotti resiste così fino alla fine e lancia la Base 96 in testa alla classifica, a pari punti con Brianza Olginatese e Varesina, prossimo avversario. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Castanese, ancora a caccia del primo gol in campionato.

Senza paura. Il motto della squadra di De Bernardi non può che essere questo. Dopo una sconfitta e un pareggio, ma soprattutto dopo aver rimirato quello “zero” sul tabellino alla voce “goal fatti”, l’obiettivo non può che essere quello di ricercare tramite gioco e dominio, la prima vittoria nel nuovo campionato. Senza dimenticare però la roboante cinquina di settimana scorsa: Becchi e capitan Bianchi guidano i movimenti di Vacirca e soprattutto di Binaghi, spesso impegnato nelle molteplici scorribande offensive con grande coraggio ed intraprendenza. Tanta Castanese nei primi minuti di gioco, ma le finalizzazioni tendono a scarseggiare. Sarà questo il canovaccio dei primi 45 minuti, con il primo vero tiro in porta che porta addirittura la firma di Molteni, che impegna Mainini, costringendo il numero uno a deviare in angolo. I calci piazzati sembrano essere fin da subito, per questione di centimetri, il vero asso nella manica dei ragazzi di Mangiacotti. Il problema è che, almeno fino al 22’, la formazione ospite si affida a schemi certamente intelligenti e ben studiati, ma molto mal eseguiti, sprecando le tante occasioni da fermo. Svariano invece molto le tre punte del tridente neroverde: questo mette in difficoltà i difensori ospiti, costretti a studiare i movimenti di tutti gli uomini offensivi, ma la mossa al contempo priva i padroni di casa di un vero e proprio centravanti di riferimento. Come al 20’, quando Bozzi si allarga a sinistra e crossa in un’area di rigore deserta, anche se sul disimpegno della difesa è Greco che può calciare di prima intenzione, facendo però il solletico a Citterio. Questa volta, il fallo al limite dell’area ai danni della Base 96 viene sfruttato a dovere: Schinetti pennella per Deri che, grazie alla sue ottime abilità offensive, sfugge dalla marcatura e incorna con semplicità: è 0-1. L’intraprendenza dei padroni di casa, nonostante fin qui non abbia pagato, non muta, e il risultato sembra di conseguenza davvero avverso e immeritato. Gli errori però pesano molto nel computo totale: al 33’ Binaghi scene bene sull’out destro servito con un tacco al bacio di Annoni; il terzino crossa bene ma Bozzi calcia clamorosamente fuori. Un minuto dopo, è Milani a pennellare di nuovo per Bozzi che non inquadra lo specchio di porta. Nel finale, Schinetti e Milazzo sprecano una ghiotta ripartenza che avrebbe potuto portare sul clamoroso 0-2 ospite.

Forcing. E’ una seconda frazione decisamente più lenta e meno avvincente. La Castanese, che finora si era distinta per la poca concretezza negli ultimi 20 metri, deve tentare di siglare la rete del pari ad una difesa certamente più chiusa, senza però al contempo esporsi ad una ripartenza che chiuderebbe di fatto l’incontro. A pochi minuti dalla ripresa è Binaghi che prova a spiegare ai suoi compagni la strategia della ripresa: pressing, che porta ad un ottimo recupero e corsa dirompente dritto per dritto, calciando potente verso Citterio. Parata e calcio d’angolo, ma azione che serve più da manifesto che da vera e propria occasione. I calci piazzati provano ad essere amici della squadra di De Bernardi, quando Annoni al 13′ fa la barba al palo da calcio da fermo. L’azione più ghiotta però finisce sui piedi di Greco, che dopo essersi fatto servire brillantemente da Cotugno (l’azione ricorda un po’ l’assist di Neymar per Marquinhos nella sfida a Monaco di Baviera), calcia convinto verso i pali di un già battuto Citterio. A strozzare l’urlo in gola al numero 7 è il palo che indirizza il pallone fuori. La mossa segreta del tecnico neroverde è quella di spostare Becchi in attacco per gli ultimi 15. Prima del fischio finale, sono due azioni personale a farla da padrone: prima Martelli che si mette in proprio provando ad entrare in area palla al piede, chiuso sul dischetto da un magnifico Arienti, poi Sivieri servito da Favari a campo aperto, col numero 14 che però calcia clamorosamente fuori.

IL TABELLINO

CASTANESE-BASE 96 0-1

RETE: 22’ Deri (B)

CASTANESE (4-3-3): Mainini 6, Binaghi 6.5 (18’ st Perotta 6), Vacirca 6, Garavaglia 6.5 (13’ st Cotugno 6.5), Bianchi 6, Becchi 6.5, Greco 6, Azzarone 6 (6’ st Martelli 6) Bozzi 5.5 (32’ st Gomaa SV) , Annoni 5.5 (24’ st Leoni 6.5), Milani 6.5 . A disp. Cappato, Bartoli, Pellegatta, Vavassori. All. De Bernardi 6.

BASE 96 (4-3-1-2): Citterio 6.5, Rossetto 6.5 (18’ st Arienti L. 6) Reyes 6 (23’ st Arienti R. 6.5), Gjonaj 5.5, Deri 7, Frigerio 6.5, Fogal 5.5, Molteni 6, Milazzo 5.5 (28’ st Favari 6), Schinetti 6 (13’ st Siviero 5), Filomeno 5.5 (23’ st Carraro 6.5). A disp. Frontino, Rescaldani, Barbera, De Vecchi. All. Mangiacotti 6.

ARBITRO: Vigo di Lodi 5.5.

ASSISTENTI: Ruocco di Brescia e Cappelletti di Lodi.

AMMONITI: Annoni(C), Rossetto(B), Gjonaj(B), Milani(C), Greco(C), Fogal(B), Carraro(B).

LE PAGELLE

CASTANESE

Mainini 6 Impegnato pochissimo, si prefigge il compito di guidare la difesa per tutto il corso della gara. Deve inchinarsi all’inzuccata di Deri da pochi passi.

Binaghi 6.5 Impiegato in quello che non è il suo ruolo tipico, offre una gara di grande generosità e coraggio sull’out destro. Svernicia chi osa sfidarlo e resta sempre concentrato e in linea con la difesa. Nessuna sbavatura e tante tante galoppate

18’ st Perotta 6 Chiamato a sostituire Binaghi, tira fuori dal cilindro una prova di grande impegno e dedizione.

Vacirca 6 Si alza e si posiziona sulla linea dei centrocampisti, spinge fino al cross oppure si schiera da centrale quando Becchi si sposta in proiezione offensiva. Insomma, duttile e completo, garantendo sempre giocate intelligenti e movimenti pensati.

Garavaglia 6.5 Galleggia sulla linea mediana con grande eleganza, distribuendo palloni a destra e manca. Ricorda Xavi Simons.

13’ st Cotugno 6.5 Si inventa un pallone telecomandato per Greco che vale il prezzo del biglietto. Non è assist però, perché la sfera colpisce sfortunatamente il palo. Offre idee a gogo al centrocampo neroverde.

Bianchi 6 Fa valere il suo possente fisico dinanzi alle punte ospiti. Anche se non sempre con classe, sbroglia ogni tipo di situazione.

Becchi 6.5 Con personalità, guida la difesa prudentemente per 90 minuti, non concedendo sbavature. Nel finale viene spostato nel ruolo di centravanti boa e se la cava alla grande.

Greco 6 Il palo infrange i suoi sogni di gloria. E’ certamente l’ultimo a mollare ma anche il primo a suonare la carica, dato che dai 15-20 metri non pensa mai due volte per giungere alla conclusione.

Azzarone 6 Finché è in campo, lotta su ogni pallone e cerca gli spazi dove far passare i filtranti per i compagni. Un po’ pasticcione, ma nel complesso servono i suoi muscoli a metacampo.

6’ st Martelli 6 Nel finale parte palla al piede come fanno i grandi. Viene chiuso sul più bello.

Bozzi 5.5 Ha sulla coscienza occasioni sbagliate che avrebbero quanto meno potuto vivacizzare l’incontro. Questa squadra non ha ancora siglato un gol in 3 partite, è necessario trovare una soluzione. (32’ st Gomaa sv).

Annoni 5.5 Da falso nueve col 10 sulla schiena offre soluzioni e idee a ripetizione, senza però riuscire mai ad impensierire la difesa ospite se non su calcio piazzato. Sarebbe interessante vederlo in tandem con un 9 di peso.

24’ st Leoni 6.5 Inventa e cerca sempre i compagni con dei bei traccianti.

Milani 6.5 Corre per tutti. Sicuramente il migliore del tridente. Punta sempre l’uomo (che spesso lascia sul posto) e rincula quando viene persa palla in fase di impostazione. Generoso.

All. De Bernardi 6 Senza centravanti, mediani che si inseriscono, terzini a tutta fascia o reinventati da centrocampisti. Il calcio di De Bernardi è all’avanguardia ma occorre tempo e lavoro per racimolare punti. A livello di gioco e proposta però tanto è già stato fatto, e bene. Sostituisce Garavaglia, in tribuna per la squalifica rimediata settimana scorsa.

BASE 96

Citterio 6.5 Piovono cross nell’area piccola, anche da corner, e lui si fa trovare sempre pronto. Impegnato esclusivamente da tiri dalla lunga distanza, para tutto con grande disinvoltura.

Rossetto 6.5 Una furia nella difesa ospite, riesce a spingersi in profondità ma anche ad essere una sorta di “terzo centrale”. Ottima prova.

18’ st Arienti L. 6 Entra in campo con il piglio giusto e si rende utile alla causa.

Reyes 6 Un po’ sbadato in occasione del palo colpito dai padroni di casa, ma nel complesso si regala 70 minuti a buon ritmo e senza errori, giocando su entrambe le fasce. Esce sfinito.

23’ st Arienti R 6.5 Per i subentrati non è mai facile entrare e lasciare un segno positivo nella gara. Lui aspetta un Martelli ispiratissimo, autore di una sgroppato che lo avrebbe portato a tu per tu con Citterio, e lo chiude divinamente. Un intervento salva risultato che gli vale la promozione a pieni voti.

Gjonaj 5.5 Appena i centrali toccano il pallone, corre verso di loro chiedendo il pallone tra i piedi. Il problema è che una volta ricevuto, non riesce a creare situazioni pericolose, se non con qualche lancio lungo.

Deri 7 Match-winner di giornata, va a segno per la seconda volta in due giornate, segno che quando giunge nell’aria avversaria va marcato strettissimo. Ma i meriti oggi vanno oltre al gol vittoria, poiché gioca 90 minuti ricchi di attenzione e privi di errori. Mastodontico.

Frigerio 6.5 Insieme al compagno di reparto tira giù la saracinesca. Hanno entrambi vita facile non dovendo gestire alcun numero 9 d’area di rigore.

Fogal 5.5 Graziato dall’arbitro su un brutto fallo da dietro, spesso e volentieri si incarta palla al piede al posto di servire con semplicità il compagno più vicino.

Molteni 6 Prova sempre ad impensierire Mainini dalla lunga distanza. Il migliore dei suoi a centrocampo, alternando con bravura le due fasi.

Milazzo 5.5 Come dice il suo allenatore, forse la colpa è della squadra che non riesce ad offrirgli i palloni migliori, però concludere senza un tiro in porta non è mai una buona notizia per un centravanti.

28’ st Favari 6 Capisce che, nonostante il suo ruolo, la partita lo obbliga a fare da primo difensore piuttosto che da ultimo finalizzatore. Corre dietro a chiunque osi condurre il pallone oltre la metà campo.

Schinetti 6 Il numero 10 regala giocate di qualità, anche se viene poco ricercato tra le linee e non riesce ad incidere nel gioco poco coinvolgente ed attrattivo dei suoi. Sua la magia che porta allo 0-1.

13’ st Siviero 5 Certamente stanchissimo, anche perché ha dovuto correre per 50 metri palla al piede, ma al 90′ non si può proprio divorare lo 0-2 in questo modo durante una partita sul filo del rasoio. La vittoria lo salva.

Filomeno 5.5 Sempre ben servito, non riesce a tramutare in occasioni da gol i palloni che riceve. Sbaglia molto nelle scelte di gioco più che sul proprio posizionamento in campo.

23’ st Carraro 6.5 Sa sempre cosa fare palla al piede.

All. Mangiacotti 6 Sapeva che la partita sarebbe stata complicatissima, e schiera i suoi 11 in campo col giusto equilibrio. Dopo il gol, si difende con intelligenza. Masterclass

ARBITRO

Vigo di Lodi 5.5 Qualche svista di troppo in una gara non cattiva, tra cartellini non assegnati e vantaggi negati.

LE INTERVISTE

Marco Mangiacotti analizza i 90 minuti della sua squadra, tra un gioco da migliorare da una parte e molti punti guadagnati giocando contro squadre maggiormente attrezzate dall’altra: «E’ stata una partita molto simile a quella con la Brianza Olginatese, dove carattere, forza e umiltà fanno la differenza. Nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio, nel secondo sapevamo che dovevamo tenere il risultato badando al sodo contro una buona formazione ben disposta in campo. Era la partita che dovevamo fare. Soffrivamo molto i loro esterni ma con le sostituzioni li abbiamo arginati bene. Il campionato è corto e il filotto è ottimo, ma noi non siamo un underdog, dobbiamo solo fare un torneo dignitoso, sapendo che ci sono squadre costruite per andare in D. Ce la giochiamo, faremo la guerra ad ogni partita e da qui a maggio valuteremo. Ora non parliamo di classifica. Qualcosa in più davanti lo puoi fare quando crei già dalla difesa, non è solo colpa del reparto offensivo. Palloni ne arrivano pochi, è un problema di gioco prevedibile: la squadra si conosce da poco, è normale che ci sia poca fluidità. Deri ha un ottimo senso della posizione, sono contento abbia trovato ancora il gol. La prossima con la Varesina sarà una partita difficilissima, come costruzione della compagine è la favorita per vincere. La affronteremo con la stessa mentalità con cui abbiamo lavorato in vista della gara contro la Brianza Olginatese. Sono tutte finali dobbiamo fare il meglio possibile».

Andrea De Bernardi sorride amaro dopo una sconfitta nata senza concedere troppo agli avversari: «I ragazzi hanno fatto una buona partita, gli ospiti hanno calciato una sola volta verso Mainini e noi abbiamo sbagliato tante palle gol. Occorre avere maggiore cattiveria e malizia, un peccato questo 0-1. La soluzione Becchi nel finale da boa nasce dal risultato sfavorevole, noi ricerchiamo un calcio veloce con esterni larghi senza riferimenti e un vero e proprio 9, è un calcio che va sviluppato col tempo e il lavoro. Anche se dietro non abbiamo sofferto, l’unica critica sul gol di essere stati poco cattivi in marcatura, lavoreremo sui piazzati. Binaghi ha giocato una grande partita finché è stato in campo, è giovane ed oggi ha giocato fuori ruolo senza andare mai in difficoltà».