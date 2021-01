Castanese Eccellenza, la promessa di Pellegatta: «Ripagherò sul campo la fiducia di Garavaglia»

Un anno in Promozione con il Magenta gli è bastato per convincere il tecnico Garavaglia a volerlo trai suoi. Andrea Pellegatta, terzino destro dotato di forza fisica, con una corsa importante, che spicca per l’ottimo tempismo sul colpo di testa, sta bruciando le tappe. Dopo la prima esperienza in Promozione [...]