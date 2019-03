Manita dell’Academy Castenedolese per consolidare il secondo posto e dimostrare la propria superiorità contro il Valtrompia. Nella giornata in cui il Ghedi vince il campionato, la squadra di Frosio si vendica delle otto reti subite all’andata disintegrando gli ospiti con una ripresa sublime. Gli ospiti invece sono andati in difficoltà anche per via della differenza di campo, abituati a giocare su un campo in terra battuta. Nelle prime battute le squadre si sono studiate e non hanno concesso grandi occasioni fino al vantaggio di Carbone, servito splendidamente da uno straripante Hushi, che davanti al portiere è glaciale a portare in vantaggio la propria squadra. Nel secondo tempo i padroni di casa escono dagli spogliatoi con ancora più convinzioni e dopo otto minuti è di nuovo Carbone ad inventarsi un goal meraviglioso che dalla distanza fa partire un bolide che si infila dove Zanetti non può arrivare. Il tris viene servito da Hushi grazie ad un piatto destro che si infila in buca d’angolo. La Valtrompia non ci sta e prova con le unghie e con i denti a riaprire la partite ma ben poco serve il colpo di testa di Mamone che sorprende Scaroni fuori posizione. Nel finale c’è soddisfazione anche per i subentrati, prima è Tabaglio ad archiviare la pratica con un tocco sotto misura. Nei minuti di recupero è invece Innocenti a realizzare il calcio di rigore al suo forse unico pallone toccato. Frosio, Academy Castenedolese: «Sono molto soddisfatto di questa squadra. Noi cerchiamo sempre di giocare bene al calcio e penso che ci riusciamo spesso. E’ importante far crescere i ragazzi».

CASTENEDOLESE-VALTROMPIA 5-1

RETI (3-0, 3-1, 5-1): 21′ Carbone (C), 8′ st Carbone (C), 18′ st Hushi (C), 24′ st Mamone (V), 40′ st Tabaglio (C), 43′ st rig. Innocenti (C).

ARBITRO: Sarubbi di Brescia 6.5 Gara non facile da gestire per il nervosismo acceso. Va nel pallone.

PAGELLE CASTENEDOLESE

All. Frosio 7 Cinquina alla terza in classifica. Prova di forza.

Scaroni 6.5 Sbaglia sul gol subito ma poi si riscatta alla grande.

Sbardellati 6.5 Guida la difesa da centrale. Regista arretrato.

Tortelli 7 Semplicemente insuperabile. (41’ st Gjuzi sv).

Hushi 7.5 Sulla destra è scatenato. Assist in continuazione e che gol.

Vanni 6.5 Gestisce i ritmi di gioco.

Fridhi 6.5 Giocate di qualità, bene anche in difesa. (22’ st Sannino 6).

Yeraci 6 Servito di rado.

Bonandrini 6 A fasi alterne.

Carbone 8 Doppietta a sigillare il secondo posto. Il secondo è una gemma. (32’ st Tabaglio 6.5).

Battistella 6.5 Soffre poco gli attacchi. (20’ st De Luca 6).

Sammataro 6 Si muove tra le linee. (40’ st Innocenti sv).

A disp.: Pezzoli

Dirigente: Battistella.

PAGELLE VALTROMPIA

All. Doro 6 La squadra stavolta non risponde ai comandi.

Zanetti 6.5 Risponde presente.

Vivenzi 6 In difficoltà se puntato.

Resinelli 6 Hushi è immarcabile. (12’ st Mamone 6.5).

Ferraglio 6.5 Se la squadra subisce solo cinque gol è anche merito suo. (22’ st Belleri D. 6).

Gusmeri 6 Viene spesso aiutato da Ferraglio. (8’ st Telhaj 6).

Lonardi 6.5 Con grande fisico fa battaglia con tutti. Gladiatore.

Gerardini 6 Cerca di inventare qualcosa senza mai riuscirci.

Marchesin 6 Tra le linee è poco efficace. Si inserisce poco.

Andreoli 6.5 Prova a fare reparto da solo.(40’ st Riffi sv).

Bettoni 6 Mangiato dai ritmi alti.

Belleri N. 6.5 Nel primo tempo è tra i più attivi. (40’ st Seck sv).

A disp.: Belleri D., Lucchini.

Dir. Lucchini.

