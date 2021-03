Cisanese Eccellenza: Esposito alla Brianza Olginatese, su Landi e Cesana è vigile l’Ac Leon

Nuovo rinforzo per la Brianza Olginatese che preleva dalla Cisanese il classe 2000 Federico Esposito, come annunciato dalla stessa società bergamasca. Arrivato in quel di Cisano Bergamasco dopo la parentesi con il Brusaporto, il giovane portiere vanta un curriculum caratterizzato dalle esperienze con Albinoleffe, Villa d'Alme e Vertovese. Per [...]