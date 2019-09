Clamoroso Danilo Testa ACD Brianza: Settimana di cambi per l’Under 15, soprattutto nel Girone B. Dopo lo stop di Giuseppe Merlino dalla Casatese – uscita l’intervista sul numero di Sprint&Sport di Lunedì 16 Settembre – ora è un’altra squadra a rimanere “orfana”.

L’ACD Brianza perde Danilo Testa per la guida del gruppo 2005. Il nome del suo sostituto per ora è Gerard Tosca, ma dalla società filtra la sensazione che non sia la scelta definitiva.

Non è passata inosservata la sfuriata del tecnico ormai ex ACD Brianza di domenica 15 Settembre, che, a parere della società e dello stesso allenatore, non è stato di buon esempio per i ragazzi.

Soluzione quindi momentanea, per traghettare l’ACD Brianza alla conquista di punti fino a quando non verrà scelto il successore di Danilo Testa.

