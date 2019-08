Brusaporto, niente Albani dall’Atalanta: va alla Lucchese

Edgar Albani non è un nuovo giocatore del Brusaporto. Doveva arriva dall’Atalanta, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ivan Del Prato: l’inserimento della Lucchese avrebbe però fatto saltare il trasferimento. Frutto del sempre fervido vivaio nerazzurro, Albani nell’ultima stagione ha fatto parte della formazione Berretti allenata da Stefano Lorenzi e nella prossima stagione vivrà la sua prima vera avventura tra i grandi, probabilmente con la formula del prestito.

EDGAR ALBANI – LA CARRIERA

Esplode con la maglia dell’Atalanta nei campionati Under 13 e Under 14, nei quali mette a segno 19 gol in 34 presenze. Entrato nell’agonistica, nell’Under 15 stagione 2015-2016, abbassa leggermente il suo raggio di azione: colleziona 20 presenze segnando 3 reti e partecipando attivamente allo Scudetto vinto dalla formazione allenata allora da Stefano Lorenzi. Nell’anno successivo (2016-2017) 17 presenze e 2 reti nell’Under 16, poi (2017-2018) 18 presenze nell’Under 17. Nell’ultimo campionato ritrova Lorenzi nella Berretti: 19 partite giocate, 651 minuti e 1 gol segnato contro il Gozzano.

