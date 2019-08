Coppa Brianza: Milan-Cortulua pari agrodolce

Termina in parità la sfida tra il Milan e i colombiani del Cortulua, che si dividono la posta in palio con il punteggio di 1-1, nella terza giornata di Coppa Brianza in un match tra due squadre oramai fuori dai giochi. Una prova dai due volti per la truppa di Terni, propositiva in alcuni tratti del match ma poco concreta negli ultimi metri. Finisce con un sorriso, invece, l’avventura italiana per i ragazzi di Sandoval, capaci di farsi valere contro avversari di una caratura certamente superiore. Pronti via la sfida inizia con la consueta fase di studio tra le due squadre. Da una parte la truppa rossonera prova a prendere in mano le redini del gioco cercando di imporsi in mezzo al campo, mentre dall’altra la selezione colombiana tenta di rendersi pericolosa grazie alle sue ripartenze fulminanti. Nonostante ciò è proprio il Cortulua a farsi vedere per primo in zona gol. L’occasione più pericolosa arriva con un tentativo dal limite di Ortiz, il quale però non inquadra lo specchio della porta. La risposta milanese, invece, arriva prima della pausa con il tentativo dal limite di Robotti, disinnescato ottimamente da Amador. L’intervallo porta consiglio alla selezione rossonera, che nella ripresa parte subito forte. Infatti, al secondo minuto, è Angeli a sfiorare la rete del vantaggio con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il portiere avversario sventa la minaccia con l’aiuto della traversa ed un pizzico di fortuna. Scampato il pericolo il Cortulua crea subito una reazione affidandosi al proprio numero undici Castillo, che chiama agli straordinari Angeli con due insidiose conclusioni dalla distanza. Tuttavia la svolta della gara arriva al minuto numero venticinque, quando il Milan passa in vantaggio grazie a Magli, il quale disegna una parabola perfetta sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite. La gioia per il gol non dura molto in casa rossonera, infatti, appena tre minuti dopo, il Cortulua trova il definitivo pareggio con un acuto di Vergara, bravo nello spedire in rete un pallone vagante in area di rigore.

CORTULUA 1

MILAN 1

RETI: 25’ st Magli (M), 28’ st Vergara (C)

CORTULUA (4-2-3-1): Amador, Paz, Lucumi, Osemera, Andres, Vergara, Perez (27’ st Villalobos), Quinones (1’ st Sinisterra), Ortiz (1’ st Castillo), Mosquera, Hatime. A disp. Loaiza, Dittaruiz, Valencia. All. Sandoval.

MILAN (4-2-3-1): Paloschi, Angeli (9’ st Concas), Cattaneo, Grassi, Bosisio, Cretti, Magli, Costanzo (9’ st Signorile), Robotti (15’ st Di Gesù), Luscietti, Palmieri (9’ st Cudjoe). A disp. Vismara, Galardi, Malinverno,. All. Terni.

