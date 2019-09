COPPA ITALIA – Sono usciti gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale per quanto riguarda l’Eccellenza e i sedicesimi di finale della Promozione. Le partite si disputeranno il prossimo 2 Ottobre alle ore 20.30 (tra parentesi gli orari diversi). Saranno gare uniche, in caso di parità si procederà ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. Ci aspettano quindi gare da vivere col fiato sospeso, senza esclusione di colpi. Di seguito, ecco tutte il programma degli orari. Chi la spunterà?

ECCELLENZA

GIRONE 17

VERBANO CALCIO – G.S. VERTOVESE

GIRONE 18

ATL.CHIUDUNO GRUMELLESE ALBINOGANDINO S.S.D. (15:30)

GIRONE 19

CALVAIRATE – VALCALEPIO F.C. A R.L.

GIRONE 20

TELGATE S.I.R. MET – ALCIONE MILANO SSD A RL

GIRONE 21

CASTANESE – ARDOR LAZZATE

GIRONE 22

AVC VOGHERESE 1919 – PAVIA 1911

GIRONE 23

CASATESE – RHODENSE

GIRONE 24

SETTIMO MILANESE – FENEGRO

PROMOZIONE

GIRONE 33

BRESSO CALCIO S.R.L. – OLIMPIA CALCIO 2002

GIRONE 34

MORAZZONE – BESNATESE

GIRONE 35

LA SPEZIA CALCIO – VILLA

GIRONE 36

GORLA MAGGIORE – ATLETICO C.V.S.

GIRONE 37

SEDRIANO – CASTELLO CITTA DI CANTU

GIRONE 38

MEDA 1913 – ARCELLASCO CITTA DI ERBA

GIRONE 39

ARCADIA DOLZAGO B – AZZANO F.GRASSOBBIO

GIRONE 40

LOCATE – SPERANZA AGRATE

GIRONE 41

TRIBIANO – LUCIANO MANARA

GIRONE 42

GAVARNESE CALCIO – MONTORFANO ROVATO

GIRONE 43

PRADALUNGHESE CALCIO – REAL DOR

GIRONE 44

CALCIO SAN PAOLO D ARGON – VILLONGO CALCIO (15:30)

GIRONE 45

VIGHENZI CALCIO – CASTELLANA C.G. SSDSRL

GIRONE 46

OSPITALETTO S.S.D.S.R.L. – SENNA GLORIA

GIRONE 47

CASTELLEONE – ATLETICO CASTEGNATO

GIRONE 48

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE – VIGHIGNOLO

