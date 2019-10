Coppa Varese, aperte le iscrizioni per la terza edizione

Aperte le iscrizioni della terza edizione della Coppa Varese - Trofeo Sprint e Sport: protagoniste saranno ancora le categorie Under 16 e Under 14

Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport atto terzo. Dopo le edizioni 2018 (vincenti Morazzone e Solbiatese Arno) e 2019 (vincenti Sestese e Varesina) la coppa provinciale organizzata dalla Delegazione e dal nostro settimanale sarà ancora un appuntamento imperdibile per Under 16 e Under 14. A coordinare tutto l’aspetto burocratico quest’anno sarà il Morazzone.

Da oggi, fino al 30 ottobre, sarà periodo di iscrizioni (aperte fino al raggiungimento dei 16 posti per categoria), poi nella prima decade di novembre ci sarà il sorteggio dei gironi.

