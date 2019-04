Coppa Varese, Vergiatese-Villa Cassano chiude i quarti di finale

In programma in serata l'ultimo quarto di finale della Coppa Varese Under 16 tra la Vergiatese e il Villa Cassano: la vincente se la vedrà con l'Olgiatese

Si completa questa sera il quadro dei quarti di finale della Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport riservato agli Allievi Under 16. Alle 20:15 è in programma sul campo di Via Uguaglianza a Vergiate la sfida tra i granata di Daniele Antonuccio e il Villa Cassano di Claudio Duchini. La vincente affronterà il prossimo 16 maggio in semifinale l’Olgiatese.

QUARTI DI FINALE

Vergiatese-Villa Cassano (4 aprile)

Morazzone-Valceresio 4-1

RETI: 30’ Speroni (M), 39’ Cataldo (M), 14’ st Speroni (M), 24’ st Tavelli (M), 34’ st Raimondi (V).

Sestese-Accademia Varesina 5-1

RETI: 5’ Bossi (S), 29’ Monti (S), 10’ st Monti (S), 18’ st Castano (S), 26’ st Perillo (S), 40’ st Bianchi (V).

Olgiatese-Torino Club 2-0

RETI: 24’ Aversa (O), 40’ Aversa (O).

SEMIFINALI (16 maggio)

Vergiatese/Villa Cassano-Olgiatese

Sestese-Morazzone

