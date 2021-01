Crema – Desenzano Calvina Serie D: Dossena e Florindo si dividono la posta con un 3-3 pirotecnico

Partita divertente quella andata in scena al Voltini, giocata a ritmi molto alti e con numerose palle gol create da entrambe le squadre. Il Crema va tre volte in vantaggio con Ferrari (doppietta) e Poledri, ma viene ripreso da Recino, Mauri e Franchi. Per i padroni di casa si [...]