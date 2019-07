Il Crema ha diramato i nomi ufficiali degli allenatori che l’anno prossimo seguiranno le squadre dall’Under 17 all’Under 14. Una stagione importante quella che andrà ad affrontare la squadra lombarda.

Tra tutte le selezioni, sicuramente gli occhi sono puntati sui classe 2005 che si troveranno a competere in un campionato regionale Élite. La squadra sarà seguita da Federico Funari, che avrà il compito di districarsi al meglio in un’annata nella quale se ne vedranno delle belle. L’altro campionato regionale sarà quello che vedrà impegnata l’Under 17: niente Élite per loro, ma comunque un impegno di primissimo ordine. I ragazzi saranno allenati da Luca Danelli.

L’Under 16 si confronterà, invece, con una dimensione provinciale. La speranza sarà quella di costruire un ottimo organico che vada poi, l’anno successivo, ad affrontare un campionato regionale. La squadra sarà seguita da Patrick Pavesi.

Infine, l’Under 14 partirà, con alla guida Marco Marchesi, alla ricerca di un posto regionale dalla seconda metà dell’anno in poi.

Insomma, le premesse sono buone. Il Crema è pronto ad iniziare una stagione importante nella quale punterà a crescere ancora di più, sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello dei risultati e delle soddisfazioni.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.