Desenzano Calvina Under 19, Massimo Ugolini «La mia esperienza da match analyst allo Shakhtar di Lucescu al servizio della Juniores»

Dopo oltre dieci anni in giro per l’Europa come match analyst nello staff di Mircea Lucescu, vincendo con lo Shakhtar Donetsk sei Prem”jer-liha, cinque Coppe d’Ucraina, sei Supercoppe nazionali e la Coppa Uefa 2008/09, Massimo Ugolini ha scelto di tornare a casa per privilegiare la famiglia e da agosto [...]