Di Po Vimercatese Under 19: Wisniewski goleador scalpita e sogna il campo

«La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, perché la squadra non era ben formata: a causa dello scatto dei fuori-quota, molti 2000 e 2001 non potevano giocare nella Juniores». Con queste parole la mia chiacchierata con Alberto Wisniewski, bomber della Di.Po Vimercatese, sembrava non partire nel migliore [...]