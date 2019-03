Di Tillo, il sogno del Sondrio continua: con questo atteggiamento…

Il Sondrio di Di Tillo ha sbancato il campo della Folgore Caratese tenendo vivo il sogno playoff: e domenica arriva il match della vita con il Pontisola.

Il sogno playoff per la formazione di Raffaele Di Tillo, dopo il poker secco rifilato alla Folgore Caratese, è ancora vivo. Il Sondrio ha vinto in terra brianzola, e domenica si giocherà tutto contro il Pontisola secondo. «Se l’atteggiamento è quello che ho visto a Carate – il commento del tecnico – non possiamo che fare bene. Contro la Folgore abbiamo fatto una buona partita, creando tante occasioni e subendo solo nel finale. La squadra è stata concentrata, corta, attenta e aggressiva».

