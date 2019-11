Eccellenza, Cisanese chiusa l’era Pirovano si riparte da Sala?

Eccellenza Cisanese Inizio di settimana al quanto movimentato in casa Cisanese. Infatti, dopo la sconfitta interna subita – in rimonta – domenica contro il Mapello di Albino Maffioletti, una vecchia conoscenza dalle parti di Cisano Bergamasco, la società bianconera ha deciso per un cambio in panchina. Nella serata di ieri la società bergamasca ha comunicato tramite i propri canali social l’interruzione del rapporto con, l’oramai ex tecnico, Stefano Pirovano. Il nome caldo che da ieri sera ruota attorno alla panchina bianconera pare essere quello dell’ex tecnico della Vimercatese Oreno William Sala.

Un nome certamente importante, che nelle ultime settimane è tornato alla ribalta visto che settimana scorsa aveva accettato la panchina della Calvairate (Eccellenza A), salvo poi ritornare sui suoi passi dopo un solo allenamento. Quello di Sala è un nome molto apprezzato in Brianza, e non solo, e il matrimonio con la Cisanese, che sembra oramai alle porte – si attende solamente l’ufficialità da parte della società – sembra essere un matrimonio che è stato ritardato di qualche settimana. Ora, in attesa che la Cisanse sciolga le sue ultime riserve, il primo compito di William Sala, sarà quello di dare continuità, ma soprattutto equilibrio tattico, ad una squadra che punta a giocarsi i playoff e che in questa prima parte di campionato ha avuto un andamento troppo altalenante. L’esordio per l’ex Vimercatese e Gessate pare già essere complicato: domenica la Cisanese sarà a Pandino ospite della sorprendente Luisiana di Marco Lucchi Tuelli.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.