Eccellenza, Cisanese sciolte le riserve: habemus Sala!

Eccellenza Cisanese Dopo aver illustrato il divorzio tra Pirovano e la Cisanese, nella serata di oggi si attendeva solamente l’ufficialità del nuovo volto sulla panchina della squadra bergamasca. Come già anticipato a guidare la formazione bianconera sarà (ora è ufficiale) l’ex tecnico di Vimercatese Oreno e Gessate, William Sala.

Già immerso nel mondo bianconero il tecnico ha commentato così il suo approdo a Cisano: «Colgo questa opportunità con grande entusiasmo e voglia di fare bene. La società sta lavorando bene e negli anni scorsi ha dimostrato il suo valore. Ora il mio compito primario sarà quello di cercare di dare continuità ed equilibrio a questo gruppo. Di certo vedere che la squadra ha già collezionato due 5-4 nelle prime quattro giornate è un dato su cui bisognerà assolutamente lavorare». Per cercare di dare equilibrio la tattica e fondamentale: l’organizzazione in campo è la base di ogni successo. Proprio su questo tema Sala è intervenuto così: «Da questa sera vedrò la squadra. Di certo in un allenamento o in una settimana non si può cambiare il mondo. Io però, in campo, parto da una certezza che è la difesa a 4, poi sul resto lavoreremo».

Intanto l’esordio di domenica a Pandino contro la Luisiana sarà una sfida un pochino speciale per William Sala. La squadra cremonese è infatti guidata da Marco Lucchi Tuelli, tecnico contro il quale nella stagione 2016/17 il tecnico gessatese ha perso la finale di Coppa Lombardia Promozione ai tempi della Vimercatese: «Di certo c’è grande stima e rispetto nei suoi confronti (Marco Lucchi Tuelli ndr). Personalmente è un tecnico che stimo e ammiro molto, e che negli ultimi anni ha compiuto un lavoro davvero eccellente alla guida della Luisiana. Mi auguro però che il risultato possa essere favorevole per noi. Vedremo, sarà una bella partita». Vuoi per fortuna, o vuoi per casualità, William Sala ha recentemente visto la Luisiana visto che domenica era presente a Lesmo per assistere al match tra Leon e Luisiana (vinto 5-2 dai nerazzuri): «Sì, ho avuto modo di vederli di recente, ma ci tengo a sottolineare che è stata una pura casualità. Quella di Lesmo era una bella partita e per me comoda, così ho deciso di andarla a vedere. Di certo la Luisiana è una squadra molto forte e ben allenata, dotata di grandi individualità quindi non mi sorprende quello che sta facendo». Però il nome di William Sala, molto apprezzato nell’universo brianzolo e non solo, è rimasto in naftalina per un po’ troppo tempo, salvo balzare agli onori di cronaca settimana scorsa, visto la situazione Calvairate. Proprio in merito a questo il tecnico ha spiegato: «In primis ci tengo davvero molto a ringraziare la società Calvairate per essersi interessata a me. Dopo di che il matrimonio non è andato in porto perchè non si è trovato l’accordo, non economico, ma su altri temi. Ora però penso solo alla Cisanese e voglio cercare di raggiungere i miei obiettivi là».

