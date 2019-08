Eccellenza e Under 19, ultima giornata anticipata a Pasqua

Come l’anno scorso, il Comitato Regionale Lombardia ha optato per l’anticipo della data dell’ultima giornata dei campionati di Eccellenza e Under 19 Regionale. Scelta arrivata – per l’Eccellenza – a causa della concomitanza con il Torneo delle Regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e che si svolgerà a Bolzano dal 24 aprile all’1 maggio 2020, mentre per l’Under 19 per l’inizio delle Fasi Nazionali fissate a sabato 9 maggio e che costringono la Federazione ad anticipare i tempi. L’ultima giornata di Eccellenza e Under 19 Regionale, inizialmente programmata per sabato 25 e domenica 26 aprile, è stata quindi spostata al sabato di Pasqua, ovvero l’11 aprile. La Federazione dà possibilità alle società di anticipare e posticipare le partite in cui si affrontano società che non hanno più fini di classifica.

Una scelta che desta ancora una volta diverse perplessità, viste anche le difficoltà insite nel “campionato spezzatino” e le polemiche scaturite nella passata stagione nel Girone A di Eccellenza. Tanti i dubbi che stanno ora attanagliando le società: «Perché – si stanno chiedendo – dare la possibilità di spostare le partite? L’anno scorso, visto che la decisione è stata presa a febbraio, poteva avere il suo senso. Quest’anno, con 7 mesi per organizzarsi, sicuramente meno». Secondo dubbio. Sul Comunicato viene specificato che la richiesta di variazione di giorno e orario deve essere fatta “entro e non oltre Mercoledì 15 aprile 2020”. «Com’è possibile, visto che la giornata è stata anticipata all’11 aprile?»

