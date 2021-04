Eccellenza Girone C, Castegnato e Lumezzane completano i rispettivi attacchi: arrivano Tettamanti e Farimbella

Giunti ormai agli sgoccioli di questa lunghissima sessione di mercato le società stanno sfornando gli ultimi colpi per terminare di rinforzare le proprie rose, Castegnato e Lumezzane sono due delle società che sono state più attive in questo mercato e infatti hanno regalato ai proprio allenatori un altro attaccante da aggiungere al già vasto ventaglio di scelte a loro disposizione. Il Ds Minelli regala al proprio tecnico Stefano Tettamanti, classe ’99 proveniente dall’Offanenghese che nonostante la giovane età ha già collezionato oltre quaranta presenze in Serie D con le maglie di Lumezzane e Ciserano. Sicuramente un acquisto di livello che metterà in difficoltà il proprio tecnico al momento di scegliere gli 11 titolari. A Lumezzane invece arriva un altro acquisto di grande esperienza: Michele Farimbella, classe ’89 proveniente dal CazzagoBornato che oltre alla maglia gialloverde ha indossato le maglie di Calcio Ghedi, Bassa Bresciana, Orceana, Pedrocca e Rovato Trenzano, grande l’esperienze e la conoscenza della categoria e della squadre della zona per questo giocatore che va a completare un reparto già affollato e comprendente giocatori di assoluto valore.

