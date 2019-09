Eccellenza, sarà un weekend davvero rovente

Eccellenza – Domenica pomeriggio andrà in scena il terzo atto del Girone A di Eccellenza: occhi puntati a Lazzate, dove i padroni di casa proveranno a trovare i primi tre punti della stagione contro l’Accademia Pavese, anch’essa ancora a secco. Scontro al vertice, invece, per Busto 81 e Verbano, appaiate entrambe a 6 punti, alla ricerca di un timido tentativo di fuga. Seguono a ruota le due neopromosse, Settimo Milanese e Rhodense, anch’esse a punteggio pieno, che si scontreranno rispettivamente contro la Castanese e la Vogherese: due gare alquanto incerte, che diranno di più sulle reali potenzialità di queste due compagini. Dopo la doccia fredda di domenica scorsa contro il Busto 81, la Calvairate proverà a rifarsi, ma dovrà vedersela con il Pavia, in una partita che si prospetta interessante. La Varesina, tra le grandi favorite del girone riceverà il Mariano, mentre il Fenegrò, nel match con la Vergiatese proverà a scalzarsi dalla quota zero, dopo la sconfitta a tavolino con la Vogherese, decretata dal giudice sportivo questa settimana.

Turno decisamente interessante anche quello del Girone B, dove molte squadre sono chiamate al riscatto. Occhi puntati soprattutto sullo Zingonia Verdellino di Alberto Luzzana, che dopo un avvio zoppicante domenica in casa contro la Vertovese dovrà necessariamente vincere, se non vuole rimanere troppo lontana dalla vetta. Ma a Zingonia, come già scritto lunedì sul giornale, l’avvio di stagione non ha regalato solamente amarezze, ma anche qualche sprazzo di gioia. Su tutti il devastante impatto che il bomber, ex Casati Arcore, Stefano Mantellini ha avuto con la nuova squadra e la nuova categoria, visto che nelle prime due giornate ha già trovato per ben quattro volte la rete (con tra l’altro tripletta all’esordio). Proprio in merito al suo avvio il bomber brianzolo ha dichiarato: «L’esordio con tripletta non è mai semplice e di certo non me l’aspettavo, pur essendo consapevole di poter fare una grande prestazione». Mantellini non si sofferma solo sul suo magnifico status di forma, ma vuole sottolineare come, malgrado l’avvio non proprio positivo, la squadra c’è ed è pronta a risollevarsi in un batter d’occhio. «Diciamo – continua il bomber – che in effetti non siamo partiti alla grande, ma siamo un bel gruppo unito e sono sicuro che ci prenderemo belle soddisfazioni! Sinceramente non so dire dove potremo arrivare in classica, noi ragioniamo partita per partita e poi alla fine tireremo le somme». Parole forti e chiare di un bomber che ha sempre segnato e che ora ha finalmente la possibilità di giocarsi le sue chance in Eccellenza, categoria anni fa accarezzata ma mai vissuta da protagonista. «Quella che sto vivendo – chiude Mantellini – non è la prima esperienza in Eccellenza, ma credo sia la prima volta che vivo la categoria da protagonista. Non mi dimentico ovviamente che se ora sono qua è anche alla grande annata fatta lo scorso anno, sia a livello realizzativo (23 gol) sia a livello di squadra. Ricordo che nel girone d’andata non siamo partiti benissimo, ma abbiamo stravolto tutto nel ritorno, dove praticamente le abbiamo vinte quasi tutte arrivando a giocarci i play off da secondi della classe. Proprio per questo colgo l’occasione per salutare tutto l ambiente Casati aArcore dal presidente, direttore, mister e compagni di squadra». Il Girone B, però, non si ferma a Zingonia. Interessanti sono infatti le sfide che attendono le insolite capoliste Leon e Trevigliese. I ragazzi di Alberto Motta saranno di scena sul sempre difficile campo di Ponte Lambro; mentre gli orobici di Radaelli andranno a fare visita a gigante Sant’Angelo, chiamato al riscatto dopo il 2-2 di Giussano. Attenzione anche al match di Albino, tra la squadra di Radici e la Casatese di Tricarico. Sicuramente i bergamaschi lotteranno fino all’ultimo per togliere lo zero dalla classifica, mentre i biancorossi vorranno tornare ai tre punti dopo il pareggio di Mapello. Ma non è solo l’AlbinoGandino a voler togliere lo zero dalla classifica, anche il Cologno di Di Napoli vorrà provare a farlo, anche se domenica l’impegno pare sulla carta proibitivo visto che al Brusa arriva la Cisanese. Chi invece non dovrà riscattarsi ma dovrà confermarsi sono i lodigiani della Luisiana, che affronteranno nell’anticipo di sabato il Lemine Almenno, e l’Olginatese che, invece, sarà di scena a Codogno.

Per ciò che invece riguarda il Girone C, la terza giornata avrà il compito di mettere in chiaro le carte in tavola. Fino ad ora sono i mantovani del Castiglione sono stati gli unici a riuscire a totalizzare i 6 punti disponibili e domenica saranno chiamati a ripetersi nella difficile trasferta di Valcalepio. Intrigante è la sfida tra il Telgate ed il Lumezzane, due squadre che puntano ad un campionato di vertice ed entrambe appaiate a quota 4 punti in classifica. Dopo due pareggi il CazzagoBornate è ancora a caccia della prima vittoria, e domenica in casa contro il fanalino di coda San Lazzaro avrà la possibilità di farlo. La vittoria è anche quella che cerca il Forza e Costanza che domenica affronterà sulla carta un turno di campionato molto tosto, visto che sarà di scena a Offanengo contro i giallorossi. Chiudono la giornata, infine, sfide altamente affascinanti come Governolese-Darfo Boario, Calcio Ghedi-Calcio Romanese, Bedizzolese – ChiudunoGrumellese e Vobarno-Prevalle.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.