Eccellenza, Vianello is back: «Ardor, ripartiamo insieme» ma negli altri gironi non si scherza

ECCELLENZA – È giunto il momento di Alessio Vianello: tre giorni fa un comunicato ha dato il via ufficiale all’avventura del nuovo coach dell’Ardor Lazzate. «Le prime impressioni riguardo al gruppo sono state molto positive. Subentrare non è mai emplice, perchè il tempo per ambientarsi con i giocatori è veramente poco, ma ho visto grande disponibilità da parte di tutti e voglia di mettersi a disposizione dell’altro. Questo è fondamentale, perchè solo con il lavoro di squadra potremo uscirne» ha messo in chiaro il tecnico. Vianello, in ogni caso, non è un volto nuovo in casa Lazzate: «La situazione è completamente diversa rispetto all’ultima volta che sono stato all’Ardor, dove siamo stati protagonisti di una grande scalata. Adesso alleno una squadra che ha fatto esperienza nel campionato di Eccellenza e che soprattutto è consapevole di avere grandi obiettivi» puntualizza. Vianello arriva da ben 4 anni trascorsi alla Casatese: «Sono stati anni molto redditizi grazie al grande lavoro svolto, ma ultimamente ho sentito la necessità di cambiare e di cercare nuovi stimoli» spiega il tecnico. Domenica è già tempo di risposte, ma non sarà affatto semplice, perchè l’Ardor dovrà far visita alla sorpresa Settimo: «Non ho una conoscenza approfondita delle squadre di questo girone, ma il Settimo è sicuramente una realtà che ci darà del filo da torcere. Forse affrontare un’avversaria così in forma in questo momento può essere un vantaggio e potrebbe fungere da terapia d’urto; vedremo quale sarà il vedretto del campo. Per quanto riguarda altre compagini del nostro girone, Vogherese, Pavia e Varesina, senza tralasciare la capolista Busto, sono ottime squadre, quindi ci sarà bisogno del contributo di tutti i miei ragazzi per uscire da questa situazione psicologica».«Ormai sono più di quindici anni che alleno, e l’insegnamento più importante che do a tutte le mie squadre è che il lavoro di gruppo paga sempre: mi trovo inoltre in una società di cui sento la massima fiducia, in particolare mi riferisco anche al DS Proserpio, con in quale intercorre anche una stima reciproca, quindi ci sono tutte le condizioni per far bene. Ora sta solo a noi, accetto la sfida» conclude Vianello.

Se nel Girone A questo weekend gli occhi saranno puntati sull’esordio del nuovo allenatore dell’Ardor Lazzate, nel Girone C la situazione si presenta complessivamente più interessante, dato l’equilibrio che regna sovrano da ormai tre settimane. Nelle zone alte della classifica il Valcalepio dovrà riconfermarsi sul campo del Prevalle, mentre l’altra capolista, ovvero la Calcio Romanese di Lucchetti, sarà impegnata in un match più complicato visto che dovrà ospitare la Governolese, rinvigorita dalla prima vittoria in campionato nella scorsa giornata. Chiamata a trovare costanza nei risultati invece è la Bedizzolese che, dopo due vittorie interne intervallate dalla sconfitta in casa della Calcio Romanese, è a caccia dei primi punti in trasferta nella sfida contro il San Lazzaro di Ghirardi. Restando nella zona sottostante il podio ecco che troviamo i due match clou di questa quarta giornata di campionato: Castiglione – Telgate e Lumezzane – Offanenghese. Dal primo appuntamento ci si aspetta sicuramente un riscatto da parte dei ragazzi di Piovanelli, reduci dalla sconfitta nel big match contro il Valcalepio, ma dall’altro lato occhio alla formazione di Pala che avrà sicuramente voglia di mantenere l’imbattibilità e farà di tutto per non perdersi il volo dell’alta quota. Il secondo match invece ci presenta due squadre che nelle prime tre giornate hanno mantenuto lo stesso andamento, segno di una partita che, sulla carta, dovrebbe essere molto equilibrata. Vedremo dunque chi tra Quaresmini e Steffenoni riuscirà a non perdere il passo delle prime quattro.

Nelle zone medio-basse della classifica attira l’attenzione lo scontro tra Forza e Costanza e CazzagoBornato, con gli ospiti che cercheranno una cura per la pareggite che li affligge da ormai tre settimane e i padroni di casa a caccia della prima vittoria in campionato. A chiudere la giornata troviamo infine Darfo Boario – Vobarno e Chiuduno Grumellese – Calcio Ghedi. Attenzione, però, anche al Girone B che presenterà una domenica davvero interessante. La quarta giornata si apre già questa sera a Villa d’Almè nell’anticipo tra la ritrovata Olginatese – che viene da due convincenti vittorie di fila – e lo ZingoniaVerdellino del capocannoniere Stefano Mantellini che è chiamato alla conferma dopo la vittoria con la Vertovese. Match molto suggestivo, e di sicura valenza per la classifica, è quello di Lesmo, tra la Leon ed il Sant’Angelo. Suggestivo poichè si tratta di un piccolo ritorno, visto che oggi il DT della squadra lodigiana è Alberto Colombo, fino all’autunno scorso DS dell’allora Vimercatese Oreno. Occhi puntati, poi, sull’esordio di Rovellini alla guida della Pontelambrse. L’inizio per il tecnico ex Mariano non è dei più semplici visto che andrà a Zogno contro la Cisanese di Pirovano, una delle squadre più in forma del girone. Chi invece è chiamato al riscatto è la Casatese, che dopo il ko di Albino, dovrà cercare di portarsi a casa i tre punti in casa contro il Codogno. Sfida tutta da vivere e tra due filosofie calcistiche opposte è quella di Treviglio, tra i padroni di casa biancazzurri e le lucertole della Vis Nova. Tra le bergamasche, invece, dopo due ko consecutivi la Vertovese in casa dovrà tornare a vincere, ma di fronte avrà il Lemine una squadra che fino ad ora ha raccolto meno di quanto ha seminato. Chiudono infine il palinsesto della giornata due match tutti da vivere: l’AlbinoGandini di Radici vorrà dare seguito al prestigioso successo ottenuto contro la Casatese e sarà di scena a Mapello – in un match sulla carta agevole – mentre la Luisiana di Degeri e Lucchi Tuelli ha la possibilità di allungare in classifica, visto che ospiterà in casa il fanalino di coda Cologno.

