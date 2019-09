Errata corrige: ecco la gara del Romano Banco Under 16, non siamo stati a Villa-Bresso

Quello appena terminato è stato, soprattutto ma non solo, il weekend che ha visto l’inizio dei Campionati Provinciali. Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Legnano e Varese hanno dato il via alla stagione 2019-2020, e noi sull’edizione andata in edicola e online oggi vi abbiamo dato il resoconto di circa 750 partite. Una prima giornata da brivido per tutti: per gli allenatori che devono ancora imparare a conoscere i ragazzi per trovare la giusta amalgama, per gli arbitri che devono fare rispettare le nuove regole, e anche per noi che vogliamo raccontare il vostro e il nostro calcio nel migliore dei modi.

Il tutto, per altro, nel mezzo di una vera e propria rivoluzione digitale che stiamo mettendo in pratica proprio in queste settimane per cercare di fornire ai nostri lettori un servizio migliore e soprattutto tempestivo. Sulla nostra applicazione e sul nostro sito, infatti, oltre a poter consultare gratis (basta una semplice registrazione) risultati, marcatori e formazioni di tutti i campionati dilettantistici e giovanili, troverete già al sabato e alla domenica i servizi completi delle partite che seguiamo con i nostri collaboratori inviati sul campo. Questa settimana ne abbiamo seguite già più di 50, ma il numero è destinato ad aumentare di settimana in settimana, è una promessa.

Purtroppo, qualche errore l’abbiamo commesso. Innanzitutto quello relativo alla partita del Romano Banco Under 16, che ha battuto con uno scoppiettante 6-3 il Cologno. Inquadrando il Qr-Code sul giornale compare le partita Sempione-Cinisello di Under 14. Un match bellissimo, per carità, ma che nulla ha a che vedere con la sestina dei ragazzi di Maurizio Soffientini.

ROMANO BANCO UNDER 16 vs COLOGNO: CLICCA QUI per il servizio completo con cronaca, pagelle, fotografie e interviste agli allenatori.

Non solo Provinciali però ma anche Dilettanti, e quindi Promozione: nel “Dove Saremo” pubblicato venerdì avevamo annunciato la nostra presenza al derby milanese del Girone E tra Villa e Bresso. Una partita alla quale non avremmo mai voluto mancare, ma purtroppo i nostri inviati sono anche loro esseri umani e non robot. Inoltre, le influenze sono arrivo… ed ecco il perché del “patatrac”. Il servizio del match non è presente sul numero di oggi, e ci scusiamo con i lettori. Ecco però il tabellino completo della partita, comunque presente online già da domenica nella sezione “risultati”.

PROMOZIONE: VILLA-BRESSO 1-1

RETI (1-0, 1-1): 22′ Manca (V), 45′ st rig. Cavaliere (B).

VILLA (4-3-3): Ritella 6, Orrico 6, Bonometti 6, Caimi 7, D’Angelo 6 (30′ Ziglioli 6), Beltramini 6, Personè 6.5, Stoica 6 (34′ st Valle 6), Manca 7 (23′ st Angelè 6), Lossani 6 (18′ st Cannistrà 6), Gariboldi Fr. 6 (31′ st Martina 6). A disp. Leccese, Schingo, Bottazzo, Brambilla. All. Altarelli 6.5.

BRESSO (4-3-3): Crudo 6, Ripamonti 6, Siviero 6.5, Andreoni 6, Brignola 6, Borsani 6 (44′ Sacchini 6), Rocca 6 (16′ st Zumpano 6), Albamonte 7, Cavaliere 7, Bajoni 6 (28′ st Spinella 6), Prada 6 (39′ st Pollutri 6). A disp. Didoni, Lombardo, Tremolada, Mainardi, Soffiato. All. Tomanin 6.5.

ARBITRO: Rubino di Sesto San Giovanni.

COLLABORATORI: Casale di Legnano e Borichelli di Milano.

