Fanfulla – Virtus Ciserano Bergamo Serie D: Nessi risponde ad Anastasia, è pareggio fra lodigiani e bergamschi

Termina in parità la sfida fra Fanfulla e Virtus Ciserano Bergamo. Gara combattuta, con le due formazioni che non hanno rinunciato ad attaccare per guadagnare i tre punti. Nel complesso, il pareggio è il risultato giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco. La prima frazione è equilibrata [...]