“La prima volta non si scorda mai”, il primo torneo Intercil femminile vaalle Azalee che solo ai rigori riescono a battere l’avversaria Pavia. Nei primi minuti di gioco sono le Azalee a rendersi più insidiose, mentre il Pavia difende bene senza però creare grandi pericoli. Al 10′ Vischi tenta di portare la sua squadra in vantaggio, ma la sfera si spegne alta sopra la traversa. Il vantaggio per le Azalee arriva al 16′ ed è proprio capitan Vischi a gonfiare la rete avversaria. Detto fatto e al 22′ il Pavia trova il pari con il destro secco di Prandini. La squadra di Martinotti ci crede è ed molto più che insidiosa la punizione di Marchesi, ma Brugnoni si fa trovare pronta. Sullo scadere della prima frazione di gioco è sempre la squadra pavese quella che cerca di creare qualcosa in più, ma al duplice fischio si rimane sull’1-1. Degno di nota il calcio piazzato al 44′ di Maiocchi che termina di pochi centrimetri sopra la traversa. Il primo vero squillo della ripresa si verifica al 5′ con la conclusione violenta di Tanzini, che però è fuori dallo specchio. È ancora Tanzini a cercare il raddoppio per la formazione di Martinotti, ma la zampata si infrange sulla traversa. La risposta delle Azalee è immediata, la punizione di Moroso fa venire i brividi, ma è un nulla di fatto. Le varesotte rischiano qualcosa di troppo in fase difensiva, ma le azioni offensive pavesi si spengono sul fondo. Al 26′ la neo entrata Ceriani – di ruolo portiere, ma oggi fuori dai pali – fa partire il traversone e Cappelletti appoggia in porta, firmando il 2-1. nel miglior momento delle Azalee il Pavia trova la rete del pareggio con una legnata di Tchouchev. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari si va ai tempi supplementari, per decretare la vincitrice. Nessuna rete nei primi 15′; al 9′ del secondo tempo supplementare Zorzoli da calcio piazzato va vicinissima al gol vittoria, ma il tiro si infrange sulla traversa, subito dopo Gatti trova la rete, ma in posizione di fuorigioco: tutto da rifare. E si arriva alla lotteria dei rigori. Dopo i penalty il risultato è di 7-6 per le Azalee che alzano la coppa.

AZALEE-PAVIA 2-2 (7-6 d.c.r.)

RETI: 16′ Vischi (A), 22′ Prandini (P), 26′ st Cappelletti (A), 37’st Tchouchev (P).

SEQUENZA RIGORI

AZALEE: Morosi (F), Fenaroli (F), Puricelli (F), Ceriani (F), Cappelletti (F)

PAVIA: Mantuano (F), Tanzini (F), Marchesi (F), Tchouchev (F), Napoletano (P).

AZALEE (3-4-3): Brugnoni 6.5, Apadula 6.5, Canavesi 6.5 (1’st Cappelletti 7), Fenaroli 6.5, Merlotti 7, Russillo 7, Coppola 7 (20’st Ceriani 7), Vischi 7, Savi 6.5 (32’st Vitale), Morosi 7.5, Puricelli 6.5. A disp.: Ferraro. All.: Colombo 7.

PAVIA (4-4-2): Marchesini 6.5, Migliavacca 7, Marchesi 6.5, Mantuano 6.5, Cignoli 6.5, Maiocchi 7 (31’st Tchouchev 7), Gianni 7.5, Salamone 6.5 (10’st Gatti 6.5), Prandini 6.5 (1’st Napoletano 6.5), Zorzoli 6.5, Tanzini 7. A disp.: Bosco. All.: Martinotti 7.

ARBITRO: Rivoli di Crema (Maffi di Abbiategrasso / Puerto di Gallarate) 7 Direzione senza sbavature in una gara tranquilla.