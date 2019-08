Giovanili Bergamo, i gironi dall’Under 17 all’Under 14

La Delegazione ha ufficializzato i Gironi delle Giovanili di Bergamo per la stagione 2019-2020. Lo start dei campionati è previsto per il fine settimana del 21 e 22 settembre.

GIRONI GIOVANILI BERGAMO

UNDER 17 GIRONE A: Accademia Isola Bergamasca, Almè, Calusco, Football Club Curno, Lallio, Lemine Almenno, Mozzo, Oratorio San Tomaso, Paladina, Polisportiva Presezzo, Ponteranica, Real Borgogna, San Pellegrino, Sorisolese, Valle Imagna, Zognese.

UNDER 17 GIRONE B: Accademia Valseriana, Calcio Gorle, Calcio Leffe, Celadina, Excelsior, Falco, Vertovese, La Torre, Loreto, Nembrese, Oratori Alzanese, Pradalunghese, Ranica, Rovetta.

UNDER 17 GIRONE C: Albano, Atletico Chiuduno Grumellese, Aurora Seriate, Azzano Fiorente Grassobbio, San Paolo d’Argon, Casazza, Cenate Sotto, Ghisalbese, Nova Montello, Pianico, San Leone, Valcalepio, Villongo Calcio, Virescit.

UNDER 17 GIRONE D: Accademia Gera d’Adda, Boltiere, Calcio Brembate, Calcio Romanese, Caravaggio, Cividatese, Colognese, Forza e Costanza, Mozzanichese, Oratorio Calvenzano, Oratorio Pro Lurano, Pagazzanese, Virtus Ciserano Bergamo, Voluntas Osio.

UNDER 16 GIRONE A: Almè, Azzano Fiorente Grassobbio, Brembate Sopra, Cisanese, Città di Dalmine, Football Club Curno, Lallio, Marigolda, Medolago, Mozzo, Paladina, Polisportiva Berbenno, San Giovanni Bianco.

UNDER 16 GIRONE B: Albano Calcio, Aurora Seriate, Bergamo Longuelo, Falco, Fiorente Colognola, Vertovese, Immacolata Alzano, La Torre, Loreto, Monterosso, Nembrese, Oratorio Boccaleone, Oratorio San Tomaso, Pradalunghese.

UNDER 16 GIRONE C: Cenate Sotto, Cividatese, Costa di Mezzate, Forza e Costanza, Ghisalbese, Gorlago, Nuova Valcavallina, Oratorio Brusaporto, Pianico, Real Bolgare, Telgate, Valcalepio Junior, Villongo Calcio.

UNDER 16 GIRONE D: Acos Treviglio, Accademia Gera d’Adda, Brignanese, Capriate, Caravaggio, Colognese, Fara Olivana, Oratorio Calvenzano, Oratorio di Stezzano, Oratorio Verdello, Trevigliese, Urgnanese, Virtus Ciserano Bergamo.

UNDER 15 GIRONE A: Almè, Bergamo Longuelo, Brembate Sopra, Football Club Curno, Lemine Almenno, Loreto, Monvico, Mozzo, Polisportiva Presezzo B, Polisportiva Presezzo, Ponteranica, San Pellegrino, Sorisolese, Valle Imagna, Zognese.

UNDER 15 GIRONE B: Accademia Valseriana, AlbinoGandino, Calcio Leffe, Celadina, Cene, Excelsior, Falco, Gandinese, Nembrese, Oratori Alzanese, Oratorio Albino, Ranica, Rovetta, Virtus Oratorio Gazzaniga.

UNDER 15 GIRONE C: Albano Calcio, Aurora Seriate, Calcio Gorle, Calcio Pedrengo, Casazza, Cassinone, Cenate Sotto, Aurora Trescore, Gorlago, Nova Montello, Nuova Valcavallina, Uesse Sarnico, Valcalepio Junior, Villongo Calcio.

UNDER 15 GIRONE D: Accademia Isola Bergamasca, Azzano Fiorente Grassobbio, Boltiere, Città di Dalmine, Giovanile Trealbe, Lallio, Levate, Nuova Polisportiva Orio, Oratorio San Tomaso, Oriens Oratorio Brembate, Uso Zanica, Virescit, Virtus Ciserano Bergamo, Zingonia Verdellino.

UNDER 15 GIRONE E: Acos Treviglio, Asperiam, Atalanta, Barianese, Brignanese, Oratorio Cologno, Calcio Romanese, Colognese, Forza e Costanza, Ghisalbese, Mario Zanconti, Mozzanichese, Oratorio Palosco, Oratorio Calvenzano, Oratorio Pro Lurano, Pagazzanese.

UNDER 14 GIRONE A: Accademia Isola Bergamasca B, Almè, Bergamo Longuelo, Brembate Sopra, Cisanese, Città di Dalmine, Lemine Almenno, Mapello, Paladina, Ponte San Pietro, San Pellegrino, Valle Imagna, Villa Valle, Zognese.

UNDER 14 GIRONE B: AlbinoGandino, Aurora Seriate, San Paolo d’Argon, Comunale Endine Gaiano, Falco, Fiorente Colognola, Vertovese, Aurora Trescore, La Torre, Lallio, Nembrese, Pianico, Scanzorosciate, Virtus Ciserano Bergamo.

UNDER 14 GIRONE C: Atletico Chiuduno Grumellese, Azzano Fiorente Grassobbio, Brusaporto, Colognese, Costa di Mezzate, Forza e Costanza, Ghisalbese, Nova Montello, Polisportiva Calcinatese, Telgate, Uesse Sarnico, Urgnanese, Valcalepio Junior, Villongo Calcio.

UNDER 14 GIRONE D: Acos Treviglio, Accademia Gera d’Adda, Accademia Isola Bergamasca, Capriate, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Mario Zanconti, Oriens Oratorio Brembate, Trevigliese, Tritium, Tritium B, Vidalengo, Virtus Ciserano Bergamo B, Zingonia Verdellino.

