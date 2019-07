Gironi campionati, le proiezioni di Sprint e Sport

Gironi campionati. Giovedì 1 agosto sarà il giorno in cui il Comitato Regionale ufficializzerà la composizione di gironi di tutti i campionati di sua pertinenza sia dilettantistici che di settore giovanile. Tanta l’attesa, soprattutto per i gironi di Eccellenza (dove domani dovrebbe avvenire il ripescaggio del Legnano in Interregionale) e dei campionati Under 17 e Under 15 Elite.

COME SARANNO I GIRONI? SCOPRI LE PROIEZIONI SUL GIORNALE

SUL GIORNALE IN EDICOLA (O SULL’EDIZIONE DIGITALE), TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.