Gironi Giovanili
La Vis Nova campione regionale Under 15

I gironi dei campionati giovanili regionali ufficializzati ieri dal Comitato.

UNDER 17 ELITE

GIRONE A GIRONE B
ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO BRUSAPORTO
ALCIONE MILANO SSD A RL CILIVERGHE MAZZANO
ALDINI S.S.D.AR.L. CISANESE
AVC VOGHERESE 1919 FOLGORE CARATESE A.S.D.
CEDRATESE CALCIO 1985 LUCIANO MANARA
CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL OLGINATESE
ENOTRIA 1908 SSDARL PAVONIANA GYMNASIUM
LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. PONTE SAN PIETRO SSDARL
MASSERONI MARCHESE SRL SCANZOROSCIATE CALCIO
PAVIA 1911 S.S.D. A R.L. SPORTING FRANCIACORTA ARL
PRO SESTO S.R.L. TREVIGLIESE A.S.D.
SESTESE CALCIO TRITIUM CALCIO 1908
SPORTED MARIS A.S.D. UESSE SARNICO 1908
UNIVERSAL SOLARO VIGHENZI CALCIO
VARESINA SPORT C.V. VIRTUSCISERANOBERGAMO1909
VILLA VIS NOVA GIUSSANO

 

UNDER 17

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D
ACADEMY LEGNANO ACOS TREVIGLIO ALBINOGANDINO ACCADEMIA SD
ACCADEMIA BUSTESE ACC. NIBIONNO BRENO AUSONIA
ARDISCIMASLIANICO LONGUELO MARIO RIGAMONTI CASTEGGIO
ARDOR LAZZATE BRESSO CASTELLANA CITTA DI SEGRATE
BARBAIANA CARUGATE CELLATICA CLUB MILANO
BASE 96 SEVESO CASATESE DARFO BOARIO CREMA
BOSTO CINISELLO LUMEZZANE VGZ DRESANO
CARONNESE CITTA DI DALMINE MANTOVA FANFULLA
CASTELLANZESE COLICODERVIESE REAL LENO CALCIO FRANCO SCARIONI
CASTELLO CANTU FIORENTE COLOGN. SAN LAZZARO OFFANENGHESE
CITTA VIGEVANO MAPELLO SPORTING CLUB PIEVE
GAVIRATE CALCIO MARIANO CALCIO SP. DESENZANO ROZZANO CALCIO
INVERUNO NIBIONNOGGIONO TELGATE SANCOLOMBANO
REAL VANZAGHESE SONDRIO U.S FLERO SANT ANGELO
SEGURO A.S.D. VILLA VALLE SSDARL USO UNITED SPINESE
VALCERESIO SEREGNO V. MONTICHIARI VEROLESE

 

UNDER 16

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D
ACC. INTER ARCELLASCO ATL.CHIUDUNO ALCIONE
ALDINI BRESSO BRENO AUSONIA
BULGARO CASATESE CALCIO BRUSAPORTO AVC VOGHERESE
CARONNESE SCHIAFFINO MARIO RIGAMONTI CALVAIRATE
CASTELLANZESE FOL. CARATESE CALCIO SUZZARA CENTRO SCHUSTER
CEDRATESE LA DOMINANTE CILIVERGHE CIMIANO CALCIO
ISPRA LOMBARDIA 1 DARFO BOARIO CITTA DI SEGRATE
LAINATESE MANARA GHEDI ENOTRIA 1908 SSDARL
MAGENTA OLGINATESE LEMINE ALMENNO FANFULLA
RHODENSE PRO SESTO MAPELLO FOLGORE
SEGURO SONDRIO PONTE SAN PIETRO MASSERONI
SESTESE TRITIUM SCANZOROSCIATE PAVIA
SOLBIATESE 1911 VAREDO SP. FRANCIACORTA SANCOLOMBANO
VILLA CASSANO VILLA UESSE SARNICO SANT ANGELO
UNIVERSAL VIS NOVA VILLA VALLE SSDARL BASSO PAVESE
VARESINA SEREGNO V. CISERANO BG VISCONTINI

 

 

UNDER 15 ELITE

GIRONE A GIRONE B
ACCADEMIA INTERNAZIONALE ATL.CHIUDUNO GRUMELLESE
ALCIONE MILANO SSD A RL AUSONIA 1931
ALDINI S.S.D.AR.L. CALCIO BRUSAPORTO
FOLGORE CARATESE A.S.D. CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL
LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. CITTA DI SEGRATE
MASSERONI MARCHESE SRL CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
OLGINATESE DARFO BOARIO S.R.L.SSD.
PAVIA 1911 S.S.D. A R.L. ENOTRIA 1908 SSDARL
PRO SESTO S.R.L. MANTOVA 1911 SSD SRL
RHODENSE MAPELLO A R.L.
SEGURO A.S.D. PONTE SAN PIETRO SSDARL
SOLBIATESE CALCIO 1911 SPORTING FRANCIACORTA ARL
SONDRIO CALCIO S.R.L. TRITIUM CALCIO 1908
VARESINA SPORT C.V. UESSE SARNICO 1908
VIS NOVA GIUSSANO VILLA VALLE SSDARL
1913 SEREGNO CALCIO S.R.L VIRTUSCISERANOBERGAMO1909

 

UNDER 15

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D
ACAD. LEGNANO BRESSO BRENO ACC. SANDONATESE
ARDISCIMASLIANICO ACD BRIANZA MARIO RIGAMONTI ACCADEMIAPAVESE
CASTELLANZESE CASATESE SUZZARA AVC VOGHERESE
CEDRATESE SCHIAFFINO CASTELLANA BARONA
CITTADELLA CENTRO SCHUSTER CELLATICA CARAVAGGIO
INVERUNO CISANESE CILIVERGHE FANFULLA
ISPRA FOOTBALL LEON COLOGNE LUISIANA
LAINATESE LA DOMINANTE FIORENTE COLOG. OFFANENGHESE
MARIANO LEON VERTOVESE POZZUOLO CALCIO
MAZZO 80 LUCIANO MANARA LUMEZZANE VGZ SAN MARTINO A
MORAZZONE MESE A.S.D. PAVONIANA SANCOLOMBANO
SAN GIUSEPPE NIBIONNOGGIONO SCANZOROSCIATE SANT ANGELO
SEDRIANO PALADINA TELGATE SPORTED MARIS
SPORTING CESATE SPERANZA AGRATE UNION TEAM S.C.B TREVIGLIESE
VILLA CASSANO VAREDO VEROLESE BASSO PAVESE
UNIVERSAL VILLA V. MONTICHIARI VIDARDESE

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