I gironi dei campionati giovanili regionali ufficializzati ieri dal Comitato.
UNDER 17 ELITE
|GIRONE A
|GIRONE B
|ACCADEMIA INTERNAZIONALE
|CALCIO BRUSAPORTO
|ALCIONE MILANO SSD A RL
|CILIVERGHE MAZZANO
|ALDINI S.S.D.AR.L.
|CISANESE
|AVC VOGHERESE 1919
|FOLGORE CARATESE A.S.D.
|CEDRATESE CALCIO 1985
|LUCIANO MANARA
|CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL
|OLGINATESE
|ENOTRIA 1908 SSDARL
|PAVONIANA GYMNASIUM
|LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.
|PONTE SAN PIETRO SSDARL
|MASSERONI MARCHESE SRL
|SCANZOROSCIATE CALCIO
|PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.
|SPORTING FRANCIACORTA ARL
|PRO SESTO S.R.L.
|TREVIGLIESE A.S.D.
|SESTESE CALCIO
|TRITIUM CALCIO 1908
|SPORTED MARIS A.S.D.
|UESSE SARNICO 1908
|UNIVERSAL SOLARO
|VIGHENZI CALCIO
|VARESINA SPORT C.V.
|VIRTUSCISERANOBERGAMO1909
|VILLA
|VIS NOVA GIUSSANO
UNDER 17
|GIRONE A
|GIRONE B
|GIRONE C
|GIRONE D
|ACADEMY LEGNANO
|ACOS TREVIGLIO
|ALBINOGANDINO
|ACCADEMIA SD
|ACCADEMIA BUSTESE
|ACC. NIBIONNO
|BRENO
|AUSONIA
|ARDISCIMASLIANICO
|LONGUELO
|MARIO RIGAMONTI
|CASTEGGIO
|ARDOR LAZZATE
|BRESSO
|CASTELLANA
|CITTA DI SEGRATE
|BARBAIANA
|CARUGATE
|CELLATICA
|CLUB MILANO
|BASE 96 SEVESO
|CASATESE
|DARFO BOARIO
|CREMA
|BOSTO
|CINISELLO
|LUMEZZANE VGZ
|DRESANO
|CARONNESE
|CITTA DI DALMINE
|MANTOVA
|FANFULLA
|CASTELLANZESE
|COLICODERVIESE
|REAL LENO CALCIO
|FRANCO SCARIONI
|CASTELLO CANTU
|FIORENTE COLOGN.
|SAN LAZZARO
|OFFANENGHESE
|CITTA VIGEVANO
|MAPELLO
|SPORTING CLUB
|PIEVE
|GAVIRATE CALCIO
|MARIANO CALCIO
|SP. DESENZANO
|ROZZANO CALCIO
|INVERUNO
|NIBIONNOGGIONO
|TELGATE
|SANCOLOMBANO
|REAL VANZAGHESE
|SONDRIO
|U.S FLERO
|SANT ANGELO
|SEGURO A.S.D.
|VILLA VALLE SSDARL
|USO UNITED
|SPINESE
|VALCERESIO
|SEREGNO
|V. MONTICHIARI
|VEROLESE
UNDER 16
|GIRONE A
|GIRONE B
|GIRONE C
|GIRONE D
|ACC. INTER
|ARCELLASCO
|ATL.CHIUDUNO
|ALCIONE
|ALDINI
|BRESSO
|BRENO
|AUSONIA
|BULGARO
|CASATESE
|CALCIO BRUSAPORTO
|AVC VOGHERESE
|CARONNESE
|SCHIAFFINO
|MARIO RIGAMONTI
|CALVAIRATE
|CASTELLANZESE
|FOL. CARATESE
|CALCIO SUZZARA
|CENTRO SCHUSTER
|CEDRATESE
|LA DOMINANTE
|CILIVERGHE
|CIMIANO CALCIO
|ISPRA
|LOMBARDIA 1
|DARFO BOARIO
|CITTA DI SEGRATE
|LAINATESE
|MANARA
|GHEDI
|ENOTRIA 1908 SSDARL
|MAGENTA
|OLGINATESE
|LEMINE ALMENNO
|FANFULLA
|RHODENSE
|PRO SESTO
|MAPELLO
|FOLGORE
|SEGURO
|SONDRIO
|PONTE SAN PIETRO
|MASSERONI
|SESTESE
|TRITIUM
|SCANZOROSCIATE
|PAVIA
|SOLBIATESE 1911
|VAREDO
|SP. FRANCIACORTA
|SANCOLOMBANO
|VILLA CASSANO
|VILLA
|UESSE SARNICO
|SANT ANGELO
|UNIVERSAL
|VIS NOVA
|VILLA VALLE SSDARL
|BASSO PAVESE
|VARESINA
|SEREGNO
|V. CISERANO BG
|VISCONTINI
UNDER 15 ELITE
|GIRONE A
|GIRONE B
|ACCADEMIA INTERNAZIONALE
|ATL.CHIUDUNO GRUMELLESE
|ALCIONE MILANO SSD A RL
|AUSONIA 1931
|ALDINI S.S.D.AR.L.
|CALCIO BRUSAPORTO
|FOLGORE CARATESE A.S.D.
|CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL
|LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.
|CITTA DI SEGRATE
|MASSERONI MARCHESE SRL
|CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
|OLGINATESE
|DARFO BOARIO S.R.L.SSD.
|PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.
|ENOTRIA 1908 SSDARL
|PRO SESTO S.R.L.
|MANTOVA 1911 SSD SRL
|RHODENSE
|MAPELLO A R.L.
|SEGURO A.S.D.
|PONTE SAN PIETRO SSDARL
|SOLBIATESE CALCIO 1911
|SPORTING FRANCIACORTA ARL
|SONDRIO CALCIO S.R.L.
|TRITIUM CALCIO 1908
|VARESINA SPORT C.V.
|UESSE SARNICO 1908
|VIS NOVA GIUSSANO
|VILLA VALLE SSDARL
|1913 SEREGNO CALCIO S.R.L
|VIRTUSCISERANOBERGAMO1909
UNDER 15
|GIRONE A
|GIRONE B
|GIRONE C
|GIRONE D
|ACAD. LEGNANO
|BRESSO
|BRENO
|ACC. SANDONATESE
|ARDISCIMASLIANICO
|ACD BRIANZA
|MARIO RIGAMONTI
|ACCADEMIAPAVESE
|CASTELLANZESE
|CASATESE
|SUZZARA
|AVC VOGHERESE
|CEDRATESE
|SCHIAFFINO
|CASTELLANA
|BARONA
|CITTADELLA
|CENTRO SCHUSTER
|CELLATICA
|CARAVAGGIO
|INVERUNO
|CISANESE
|CILIVERGHE
|FANFULLA
|ISPRA
|FOOTBALL LEON
|COLOGNE
|LUISIANA
|LAINATESE
|LA DOMINANTE
|FIORENTE COLOG.
|OFFANENGHESE
|MARIANO
|LEON
|VERTOVESE
|POZZUOLO CALCIO
|MAZZO 80
|LUCIANO MANARA
|LUMEZZANE VGZ
|SAN MARTINO A
|MORAZZONE
|MESE A.S.D.
|PAVONIANA
|SANCOLOMBANO
|SAN GIUSEPPE
|NIBIONNOGGIONO
|SCANZOROSCIATE
|SANT ANGELO
|SEDRIANO
|PALADINA
|TELGATE
|SPORTED MARIS
|SPORTING CESATE
|SPERANZA AGRATE
|UNION TEAM S.C.B
|TREVIGLIESE
|VILLA CASSANO
|VAREDO
|VEROLESE
|BASSO PAVESE
|UNIVERSAL
|VILLA
|V. MONTICHIARI
|VIDARDESE
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