gironi under 19
La Varesina campione regionale 2018/19

I gironi di Under 19 Fascia A e Fascia B diramati dal Comitato Regionale.

UNDER 19 FASCIA A

GIRONE A GIRONE B
ACCADEMIA CALCIO VITTUONE BRESSO
ALCIONE BRIANZA CERNUSCO MERATE
ARDOR BOLLATE CASATESE
ARDOR LAZZATE CASTELLO CITTA DI CANTU
BASE 96 CINISELLO
BUSTO 81 CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
CALCIO CANEGRATE E OSL LA DOMINANTE
CORBETTA F.C. LENTATESE
FENEGRO LEON SSD
MORAZZONE LISSONE
RHODENSE LUCIANO MANARA
SESTESE CALCIO MARIANO CALCIO
UBOLDESE OLGINATESE
UNION VILLA CASSANO POZZUOLO CALCIO
UNIVERSAL SOLARO SPERANZA AGRATE
VARESINA SPORT C.V. VIS NOVA GIUSSANO
GIRONE C GIRONE D
ALBINOGANDINO ACCADEMIA SANDONATESE
ATL.CHIUDUNO GRUMELLESE ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO
BEDIZZOLESE ASSAGO .
BERGAMO LONGUELO ATLETICO S.GIULIANO
CAZZAGOBORNATO AVC VOGHERESE
CELLATICA BARONA
CISANESE BRERA
DARFO BOARIO CALVAIRATE
FIORENTE COLOGNOLA CENTRO SCHUSTER
GOVERNOLESE CITTA DI SEGRATE
LEMINE ALMENNO CALCIO LA SPEZIA
LUMEZZANE VGZ ASD PAVIA
OSPITALETTO R.C. CODOGNO
SPORTING DESENZANO ROZZANO
TREVIGLIESE SANCOLOMBANO
VEROLESE VILLA

 

UNDER 19 FASCIA B

GIRONE A GIRONE B GIRONE C
AMICI DELLO SPORT ARCELLASCO ARCADIA DOLZAGO
ARSAGHESE BOLLATESE AURORA S. FRANCESCO
AURORA CMC BOVISIO MASCIAGO BARZAGO
BESNATESE CABIATE BM SPORTING
CANTELLO BELFORTESE CANTU SANPAOLO BIASSONO
CASTANESE FALOPPIESE RONAGO CARUGATE
CERESIUM BISUSTUM ITALA CHIAVENNESE
FAGNANO A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO COLICODERVIESE
GAVIRATE CALCIO MUGGIO CONCOREZZESE
GORLA MINORE PORLEZZESE CORNATESE
ISPRA CALCIO PRO LISSONE COSTAMASNAGA
REAL VANZAGHESE PRO NOVATE MANDELLO
SOLBIATESE 1911 ROVELLASCA MAPELLO
VALCERESIO A. AUDAX SERENZA CARROCCIO NUOVA USMATE
VERBANO CALCIO SPORTING CESATE VEDUGGIO CALCIO
VERGIATESE VAREDO VIBE RONCHESE
GIRONE D GIRONE E GIRONE F
ALME GAVARDO ASOLA
CALCIO GORLE GUSSAGO CALCIO GHEDI
SAN PAOLO D ARGON LODRINO CALCIO SUZZARA
CITTA DI DALMINE OME CASTELLANA
COLOGNESE ORATORIO SAN MICHELE CASTELVERDE
COSTA DI MEZZATE ORATORIO URAGO MELLA CASTENEDOLESE
FALCO PONTOGLIESE 1916 A.S.D. GONZAGA
GAVARNESE CALCIO PREVALLE MONTICHIARI SRL
GHISALBESE CALCIO S.G. BOSCO BIENNO P.S.G.
NEMBRESE CALCIO SAN PANCRAZIO PIEVE 010
ORATORIO STEZZANO SPORTING CLUB BRESCIA POGGESE
ORATORIO VERDELLO TELGATE S.I.R. MET SAN LAZZARO
PALADINA VALCALEPIO SPORTED MARIS A.S.D.
S.PELLEGRINO VILLONGO SPORTING CLUB
SAN GIOVANNI BIANCO VIRTUS LOVERE TORRAZZO MALAGNINO
ZINGONIA VERDELLINO VOBARNO VIGHENZI
GIRONE G GIRONE H GIRONE I
A.C.O.S. TREVIGLIO AUDAX TRAVACO ACCADEMIA GAGGIANO
ACCADEMIA GERA D ADDA BRESSANA CALCIO LEONE XIII
CALCIO ROMANESE CASALPUSTERLENGO CITTA DI SANGIULIANO
CASTELLEONE CASTEGGIO CITTA DI VIGEVANO
COLOGNO FISSIRAGARIOZZESE CORSICO R.D.
FORZA E COSTANZA 1905 GARLASCO FATIMATRACCIA
LUISIANA LACCHIARELLA GARIBALDINA 1932
OFFANENGHESE A.S.D. LOCATE MAGENTA
ORCEANA CALCIO MONTANASO LOMBARDO QUINTO ROMANO
REAL MILANO ORATORIO STRADELLA ROMANO BANCO
ROMANENGO REAL MELEGNANO SEDRIANO
RONDINELLA S.BIAGIO SETTIMO MILANESE
SESTO 2012 SIZIANO LANTERNA TRIESTINA
SETTALESE BASSO PAVESE VIGEVANO CALCIO
SORESINESE VISCONTEA PAVESE VIGHIGNOLO
TRIBIANO VISTARINO VISCONTINI

 

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