I gironi di Under 19 Fascia A e Fascia B diramati dal Comitato Regionale.
UNDER 19 FASCIA A
|GIRONE A
|GIRONE B
|ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
|BRESSO
|ALCIONE
|BRIANZA CERNUSCO MERATE
|ARDOR BOLLATE
|CASATESE
|ARDOR LAZZATE
|CASTELLO CITTA DI CANTU
|BASE 96
|CINISELLO
|BUSTO 81
|CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
|CALCIO CANEGRATE E OSL
|LA DOMINANTE
|CORBETTA F.C.
|LENTATESE
|FENEGRO
|LEON SSD
|MORAZZONE
|LISSONE
|RHODENSE
|LUCIANO MANARA
|SESTESE CALCIO
|MARIANO CALCIO
|UBOLDESE
|OLGINATESE
|UNION VILLA CASSANO
|POZZUOLO CALCIO
|UNIVERSAL SOLARO
|SPERANZA AGRATE
|VARESINA SPORT C.V.
|VIS NOVA GIUSSANO
|GIRONE C
|GIRONE D
|ALBINOGANDINO
|ACCADEMIA SANDONATESE
|ATL.CHIUDUNO GRUMELLESE
|ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO
|BEDIZZOLESE
|ASSAGO .
|BERGAMO LONGUELO
|ATLETICO S.GIULIANO
|CAZZAGOBORNATO
|AVC VOGHERESE
|CELLATICA
|BARONA
|CISANESE
|BRERA
|DARFO BOARIO
|CALVAIRATE
|FIORENTE COLOGNOLA
|CENTRO SCHUSTER
|GOVERNOLESE
|CITTA DI SEGRATE
|LEMINE ALMENNO CALCIO
|LA SPEZIA
|LUMEZZANE VGZ ASD
|PAVIA
|OSPITALETTO
|R.C. CODOGNO
|SPORTING DESENZANO
|ROZZANO
|TREVIGLIESE
|SANCOLOMBANO
|VEROLESE
|VILLA
UNDER 19 FASCIA B
|GIRONE A
|GIRONE B
|GIRONE C
|AMICI DELLO SPORT
|ARCELLASCO
|ARCADIA DOLZAGO
|ARSAGHESE
|BOLLATESE
|AURORA S. FRANCESCO
|AURORA CMC
|BOVISIO MASCIAGO
|BARZAGO
|BESNATESE
|CABIATE
|BM SPORTING
|CANTELLO BELFORTESE
|CANTU SANPAOLO
|BIASSONO
|CASTANESE
|FALOPPIESE RONAGO
|CARUGATE
|CERESIUM BISUSTUM
|ITALA
|CHIAVENNESE
|FAGNANO A.S.D.
|LUISAGO PORTICHETTO
|COLICODERVIESE
|GAVIRATE CALCIO
|MUGGIO
|CONCOREZZESE
|GORLA MINORE
|PORLEZZESE
|CORNATESE
|ISPRA CALCIO
|PRO LISSONE
|COSTAMASNAGA
|REAL VANZAGHESE
|PRO NOVATE
|MANDELLO
|SOLBIATESE 1911
|ROVELLASCA
|MAPELLO
|VALCERESIO A. AUDAX
|SERENZA CARROCCIO
|NUOVA USMATE
|VERBANO CALCIO
|SPORTING CESATE
|VEDUGGIO CALCIO
|VERGIATESE
|VAREDO
|VIBE RONCHESE
|GIRONE D
|GIRONE E
|GIRONE F
|ALME
|GAVARDO
|ASOLA
|CALCIO GORLE
|GUSSAGO
|CALCIO GHEDI
|SAN PAOLO D ARGON
|LODRINO
|CALCIO SUZZARA
|CITTA DI DALMINE
|OME
|CASTELLANA
|COLOGNESE
|ORATORIO SAN MICHELE
|CASTELVERDE
|COSTA DI MEZZATE
|ORATORIO URAGO MELLA
|CASTENEDOLESE
|FALCO
|PONTOGLIESE 1916 A.S.D.
|GONZAGA
|GAVARNESE CALCIO
|PREVALLE
|MONTICHIARI SRL
|GHISALBESE CALCIO
|S.G. BOSCO BIENNO
|P.S.G.
|NEMBRESE CALCIO
|SAN PANCRAZIO
|PIEVE 010
|ORATORIO STEZZANO
|SPORTING CLUB BRESCIA
|POGGESE
|ORATORIO VERDELLO
|TELGATE S.I.R. MET
|SAN LAZZARO
|PALADINA
|VALCALEPIO
|SPORTED MARIS A.S.D.
|S.PELLEGRINO
|VILLONGO
|SPORTING CLUB
|SAN GIOVANNI BIANCO
|VIRTUS LOVERE
|TORRAZZO MALAGNINO
|ZINGONIA VERDELLINO
|VOBARNO
|VIGHENZI
|GIRONE G
|GIRONE H
|GIRONE I
|A.C.O.S. TREVIGLIO
|AUDAX TRAVACO
|ACCADEMIA GAGGIANO
|ACCADEMIA GERA D ADDA
|BRESSANA
|CALCIO LEONE XIII
|CALCIO ROMANESE
|CASALPUSTERLENGO
|CITTA DI SANGIULIANO
|CASTELLEONE
|CASTEGGIO
|CITTA DI VIGEVANO
|COLOGNO
|FISSIRAGARIOZZESE
|CORSICO R.D.
|FORZA E COSTANZA 1905
|GARLASCO
|FATIMATRACCIA
|LUISIANA
|LACCHIARELLA
|GARIBALDINA 1932
|OFFANENGHESE A.S.D.
|LOCATE
|MAGENTA
|ORCEANA CALCIO
|MONTANASO LOMBARDO
|QUINTO ROMANO
|REAL MILANO
|ORATORIO STRADELLA
|ROMANO BANCO
|ROMANENGO
|REAL MELEGNANO
|SEDRIANO
|RONDINELLA
|S.BIAGIO
|SETTIMO MILANESE
|SESTO 2012
|SIZIANO LANTERNA
|TRIESTINA
|SETTALESE
|BASSO PAVESE
|VIGEVANO CALCIO
|SORESINESE
|VISCONTEA PAVESE
|VIGHIGNOLO
|TRIBIANO
|VISTARINO
|VISCONTINI
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