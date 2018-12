Giustizia Sportiva: Under 19 con quattro gare a tavolino Due squadre di Under 19 fascia A, due di Under 19 fascia B, sono quattro i club sanzionati con un 0-3 a tavolino per motivazioni differenti, tutte ufficializzate sull’ultimo Comunicato del Comitato regionale Lombardia.

MOTIVI DIVERSI

Si parte dal Bruzzano, che per la seconda volta di fila non si presenta al campo per la partita: 0-3 e secondo punto di penalità in classifica. Si prosegue con la Barona, che ha schierato un giocatore non tesserato. Si va avanti con la Castenedolese: sfida con il Borgosatollo sospesa al 25′ del primo tempo per guasto all’impianto di illuminazione. Si chiude con la Nembrese e il suo quarto giocatore fuoriquota schierato con il San Paolo d’Argon.

