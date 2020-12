Gussago Under 14, la sfida di Francesco Tarana: «Quello dei 2007 è un grande gruppo, punto su di loro»

Non tutti gli allenatori hanno deciso di intraprendere questa avventura per scelta, alcuni si sono ritrovati a farlo quasi per caso e con il tempo hanno capito di voler dedicare il loro tempo libero ma soprattutto le loro energie a dei ragazzi che serbano il sogno di scendere un [...]