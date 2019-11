IL MOVIOLONE – la seconda puntata!

Finalmente ritorna l’appuntamento meno amato dagli arbitri, ma più seguito dagli amati della moviola. Online la seconda puntata del Moviolone, il fomat che si occuperà di affrontare e risolvere i casi arbitrali grazie all’aiuto del nostro ex arbitro Andrea Barilaro.

Conduce l’episodio Mattia Albertella, . Il primo video è il gol annullato a Morabito nel derby Cimiano – Enotria Under 17 Élite della prima giornata, così come della prima giornata è il video della punizione dell’Accademia Inter, questa volta Under 15 Élite. Gli altri tre episodio che abbiamo analizzato riguardano il derby della seconda giornata Under 15, sempre Ciminao – Enotria.

Come si saranno comportati gli arbitri in questi episodi, guardate il Moviolone e scoprite cosa ne pensiamo noi!

