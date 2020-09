Il Veneto ha sospeso la prima giornata dei campionati, la Lombardia ci pensa e scaricherà sulle società?

Lunedì, nel giorno della pubblicazione dei calendari, il Comitato Regionale Veneto ha decretato la sospensione della prima giornata dei campionati di sua competenza in programma per sabato 12 e domenica 13 settembre. Decisione forse inevitabile in virtù della poca chiarezza giunta dall’ultimo DPCM riguardo il protocollo e l’apertura degli impianti, ma il Comitato Veneto ha le sue responsabilità: perché nella regione che è stata il secondo focolaio di Covid si è deciso di prevedere l’attività su gironi da 18 squadre e di far partire tutto il 12 settembre, addirittura una settimana prima della Serie A?

I gironi da 18 squadre, ma anche quelli da 16, non sembrano sostenibili per la stagione 2020/21 ma non tutti l’hanno capito. In Lombardia si è scelto di seguire la strada del Veneto riguardo i gironi da 18 ma – secondo quanto filtra nelle ultime ore – dalle parti di Via Pitteri starebbero pensando di proporre la sospensione dell’attività vista la poca chiarezza dell’ultimo DPCM che sta mandando in allarme molti club. E dal Comitato, come spesso accade, pensano ma non decidono: così come fu per la sospensione dell’attività dello scorso aprile si vorrebbe mettere ai voti la decisione. Quando? Sabato mattina durante la riunione convocata in Comitato per confrontarsi con la classe arbitrale dove si parlerà (anche) del protocollo.

Se davvero si dovesse mettere ai voti la decisione di posticipare l’attività sarebbe l’ennesima presa in giro verso le società che hanno già pianificato la stagione, assunto e onorato i primi impegni. Nelle casse del Comitato, tramite le iscrizioni, sono entrati tanti soldi: se di dovesse iniziare dopo verrebbero stornati?

Perché, poi, in un momento dove ci sono poche certezze, si è deciso per i gironi da 18 squadre e per mantenere la Coppa Italia e la Coppa Lombardia? Non era meglio abolirle del tutto, come ha fatto la Serie C e come potrebbe fare la Serie D?